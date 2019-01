DURÁN SABAS AFIRMÓ QUE LOS ARGUMENTOS INCOHERENTES UTILIZADOS POR LA OPOSICIÓN AGRAVIARON LA LIBRE EXPRESIÓN DEL PUEBLO

*“La democracia se construye sobre la base de más democracia”, planteó elfiscal de Estado Héctor Durán Sabas, quien además sostuvo que la oposición“buscó una serie de argumentos que fueran en contra de lo que era laposibilidad que el pueblo de la provincia de La Rioja se expida”.“Creemosque esto ha sido un agravio a la libre expresión del pueblo”, expresó yanalizó que “podemos coincidir o no en la interpretación de una normajurídica, hay distintos caminos para ver cuál eventualmente es la correcta;hay uno que es el camino judicial, pero hay otro que es el camino delpueblo. Sin lugar a dudas, el camino del pueblo es el más democrático”.Destacó además la coincidencia con argumentos similares con los que seexpidieron la Procuración General de la Nación y el Tribunal Superior deJusticia de la provincia.*

El fiscal de Estado Héctor Durán Sabas comentó los últimos acontecimientos

que suceden en la provincia y en la Capital Federal, en el ámbito de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, con motivo de la enmienda

constitucional que sancionara la Cámara de Diputados en diciembre y que

motivó que se hicieran distintos planteos de la oposición en sede judicial,

buscando dejar sin efecto la convocatoria a la Consulta Popular para su

ratificación o no.

Al respecto, recordó que ayer (lunes) se expidieron en forma simultánea,

casualmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja y

la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Han

coincidido, con argumentos similares, en la resolución del tema en el

ámbito que a cada uno corresponde”, sostuvo.

Explicó en ese sentido que “en el Superior Tribunal de Justicia se ha

rechazado la acción de inconstitucionalidad que estaba planteada y en el

ámbito de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, la procuradora se ha expedido en el mismo sentido que lo viene

haciendo reiteradamente y en el mismo sentido que viene diciendo la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, diciendo que esto no es competencia de la

Corte, sino que debe ser dirimido en los tribunales locales”.

Resaltó que “hay una coincidencia en cuanto a que los tribunales locales

son los competentes primarios y que la Corte no es competente”. “Por

supuesto que este pronunciamiento de la procuradora, que compartimos

absolutamente, no obliga a la Corte, pero coincide con la jurisprudencia de

la Corte con respecto a las autonomías provinciales y qué tribunales deben

intervenir, al menos en forma primaria, para resolver esto, sin perjuicio

que después, como toda cuestión jurisdiccional de una provincia pueda

eventualmente ser revisada o no por la Corte, por los mecanismos que

establece la legislación nacional”, agregó.

“Esta acción de inconstitucionalidad que se planteó en la provincia de La

Rioja pretendió incorporar como materia de discusión cosas que no eran

reales desde el comienzo”, afirmó el fiscal. En ese sentido, sostuvo que

“se buscaron una serie de argumentos que fueran en contra de lo que era la

posibilidad que el pueblo de la provincia de La Rioja se expida”. “La

expresión popular a través del sufragio es democracia, que se construye

sobre la base de más democracia”, enfatizó.

Durán Sabas expresó al respecto: “creemos que esto ha sido un agravio a la

libre expresión del pueblo. Podemos coincidir o no en la interpretación de

una norma jurídica, hay distintos caminos para ver cuál eventualmente es la

correcta. Hay uno que es el camino judicial, pero hay otro que es el camino

del pueblo. Sin lugar a dudas, el camino del pueblo es el más democrático”.

Así también, remarcó que el punto importante a tener en cuenta es la

autonomía de la Provincia. “La Rioja ha sido una provincia pionera en la

construcción de la República Argentina, que desde la historia misma de la

colonización ha estado presente. No podemos dejar de defender nuestra

autonomía y pretender que desde afuera de la provincia se le imponga a la

gente y a la provincia una determinada cuestión, entendemos que va en

defensa de la autonomía, creemos que todos los riojanos tienen el derecho y

el deber de defenderse a sí mismo en cuanto a su derechos como persona,

como el derecho a sufragio para reafirmar la autonomía de la provincia”.

“La dirigencia de cualquier partido no puede renegar de eso. Hay cuestiones

que son la médula de la vida de la provincia y la gente y, sin dudas, deben

ser respetadas por todos, que es el respeto a las garantías del pueblo”,

enfatizó.

*Constitucionalidad probada*

Por su parte, la Dra. Leticia Juárez Manfredini explicó que mediante

diferentes pruebas presentadas ante la Justicia, se aclaró y se probó la

Constitucionalidad del procedimiento realizado en la Cámara de Diputados de

la provincia para sancionar la Ley de Enmienda.

“Se intentó esta acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de

Enmienda, y en este sentido quiero aclarar que quedó absolutamente probado

el procedimiento que se llevó adelante en la Cámara de Diputados para

sancionar dicha ley”, manifestó.

Asimismo, expresó que desde la Fiscalía de Estado “hemos presentado varios

instrumentos públicos que demuestran que el presidente de la Cámara, el

vicegobernador Néstor Bosetti, no se encontraba en el recinto donde se debe

realizar la sesión”. Aclaró además, que el reglamento interno de la Cámara

establece que para no sesionar en el lugar destinado para ello, que es la

Legislatura, se debe aprobar con 2/3 de la Cámara la posibilidad de

sesionar en otro sitio.

“Demostramos con varias pruebas que él – Bosetti – no se encontraba ese

día, entre ellas una entrevista donde reconoce que no se encontraba en la

Legislatura”, detalló. “También se probó que posteriormente viajó y decía

estar en la provincia, no lo probó en el traslado que a nosotros nos

corrieron y en base a la prueba aportada se demuestra la Constitucionalidad

de la Ley de Enmienda”, explicó la letrada.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments