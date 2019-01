DESMIENTEN ESTAFA REALIZADA POR EL MUNICIPIO A EMPRESA DE VIAJES

El director de Juventud de la zona sur Alberto Arias desmintió lasdenuncias infundadas por estafa emitidas por la empresa de turismo” LivenzaViajes” que tercerizo el viaje de la Estudiantina a la ciudad de Mar delPlata, en este sentido detalló que la empresa incumplió con algunosservicios preestablecidos, por lo que recalcó que iniciarán accioneslegales contra la empresa.

El viernes pasado se llevó adelante una reunión con padres de los chicos y

donde se planificó las acciones a seguir ante el incumplimiento del

contrato por parte de la empresa que se manejó irresponsablemente ante lo

previamente pactado.

Cabe destacar que el contingente de jóvenes que viajó el pasado 25 de

diciembre lo pudo hacer gracias a un esfuerzo conjunto entre la comuna y

los padres para costear el viaje, por lo que se especificó que la condición

por la cual la empresa ganó la licitación para financiar el viaje era que

el pago, se haría en tres partes: el 60 % antes de subir al micro, que se

abonó, y lo restante en el mes de enero después de la fecha 15, y en

febrero, aludiendo que la empresa contaba con la espalda necesaria para

solventar los gastos. El problema empieza cuando el hotel no era él que

figuraba en el contrato, y destacó que las actividades que la Municipalidad

tenía pactada con la empresa se llevaron a cabo porque la mayoría se hacían

a través de excursiones que se abonó aparte con la contratación del micro.

En este marco aclaró “la empresa nos amenaza que teníamos que pagar el

viernes 28 diciembre, la deuda que habíamos arreglado para el mes de enero

y febrero, luego de esto se firmó un pagaré que abala la garantía del

dinero para no ser despachados del hotel”.

Asimismo indicó que “nos hicimos cargo del problema en el momento y lo

seguiremos haciendo, vamos a iniciar acciones legales porque la empresa no

cumplió con lo establecido, no le podemos pagar lo que no cumplió en el

contrato. Otra estafa fue cuando los chicos compraron un paquete de

excursiones opcionales, lo cual no se cumplió con la totalidad de

pactado entre la empresa y viajantes”.

Por su parte, el Funcionario Municipal detalló que la empresa se quedó con

dinero de los estudiantes “al entrar al hotel le cobraron un seguro de 800

pesos, que no fueron devueltos, a los chicos que no rompieron nada, los

chicos piden la devolución del dinero”.

“No le vamos a pagar a la empresa hasta que solventen el daño económico

que sufrieron los chicos, el cual consiste en una noche donde nos llevaron

a un boliche de medio pelo y no a uno por el cual habíamos pagado, sumado

a los 800 pesos del seguro hotelero. Voy a ser claro, hasta que no se

devuelva esa plata a los chicos, a la empresa se le seguirá debiendo, lo

primero es que ellos le devuelvan el dinero que se quedaron y que con mucho

esfuerzo lograron reunir los jóvenes”.

Para finalizar Arias dijo la empresa realizó una campaña de desprestigio

al Intendente y a la institución que representa, por eso realizarán

acciones legales donde la justicia decidirá los pasos a seguir en este

asunto.

