CASAS LLAMÓ A DEJAR DIFERENCIAS Y TRABAJAR POR LA RIOJANIDAD

*El gobernador Sergio Casas destacó ayer, en el marco de una gira detrabajo en la ciudad de Aimogasta, que “los riojanos debemos trabajarunidos, dejando diferencias de lado, trabajar por la riojanidad, que es loque realmente interesa, para defender los recursos, las obras, laeducación, entre otros aspectos” y puso énfasis en el valor de dirigentesde diferentes partidos políticos que trabajan por la justicia social. *

El mandatario dejó “un saludo muy especial, a esta gente que tiene un

corazón muy especial, que nos emocionan, que nos alegran, que nos dan

todos, y a Mechita, que siempre trabajó denodadamente por el área de

discapacidad” y agregó que “siempre la he visto, con sus chicos,

derrochando cariño”.

“Todos somos iguales y nadie puede discriminar ni juzgar a nadie, y ese es

un mandato de Dios”, afirmó, tras lo que expresó “en la vida hay que tener

objetivos claros, de lo que se quiere hacer, contar con la ideología, las

convicciones, para poder llevarlos a cabo”.

Casas sostuvo que el peronismo es justicia social, pero tuvo palabras de

reconocimiento para el radicalismo en sus comienzos, cuando representaba

las clases populares antes de la llegada del peronismo y era sinónimo de

justicia social, punto en el que reconoció la figura de Erasmo Herrera que

trabaja en ese sentido.

“Por eso es que hablo de riojanidad, los riojanos tenemos que estar más

unidos que nunca, defendernos, para no ser perseguidos por los gobiernos

nacionales a lo largo de la historia y esa seguirá siendo mi lucha, para

que la Nación nos devuelva el punto de coparticipación que legítimamente le

corresponde a los riojanos, las obras que les corresponden a los

municipios, para que la educación siga siendo libre y gratuita y por eso

hemos apoyado la defensa de la universidad pública para que nuestros

jóvenes puedan seguir estudiando, defender a nuestros jubilados, al

empleado público, para que tengan salarios dignos, para que los

comerciantes puedan seguir abriendo sus puertas, basta de ajuste y

tarifazos”, manifestó.

El titular del Ejecutivo señaló “esto no se trata de egoísmos ni de hablar

mal de nadie, pero me llama la atención que los riojanos no estemos juntos

para defendernos, tenemos que plantarnos los riojanos, la provincia merece

un crecimiento armónico y para eso tenemos que seguir trabajando todos

juntos”.

Casas puso en valor las diferentes obras que se han construido en el

departamento, además de esta obra de inclusión e integración, punto en el

que remarcó el “gran tesón, de un trabajo con inclusión, con decisión

política de la intendenta y los diputados. Acá no quitamos subsidios a los

discapacitados, sino que por el contrario, trabajamos por más inclusión”.

