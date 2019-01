Brancatelli cruzó a Ciccioli y le recordó las acusaciones en su contra: “¿No te da vergüenza?”

El periodista de Intratables disparó contra el acusado de hostigamiento por hacer chistes sobre lenguas.

A fines del año pasado, Martín Ciccioli quedó en el centro de la polémica al ser denunciado por Nieves Jaller y Florencia Brousse por hostigamiento virtual luego de que revelaran que se sintieron acosadas por él, y la difusión de chats y videos íntimos donde se lo ve sacando la lengua, tocándose la entrepierna y babeándose.

Pasado el tiempo, y aún de licencia en El Diario de Mariana, Ciccioli, hincha de River Plate, hizo un chiste respecto a la cara que puso Darío Benedetto, jugador de Boca Juniors, en el gol que hizo durante la final de la Copa Libertadores 2018, y que volvió a repetir en la reanudación de la Superliga.

“¡Grande Benedetto….esa cara es el símbolo de la pesadilla bostera más grande de la historia! Ídolo”, escribió el conductor de la Rock & Pop en Twitter, pero Diego Brancatelli le salió con los botines de punta a recordarle su pasado cercano.

“¿Vos te animás a hacer un chiste con alguien que saca la lengua cuando se difundió una imagen tuya asquerosa que mandabas a una piba acosándola? La verdad no tenés cara, ni un cachito de vergüenza, #TodoPasa”, le contestó el panelista de Intratables.

Ciccioli le respondió y habló acerca de su autodenuncia en la Justicia para exculparse. “Hola Branca. Sos periodista. ¿Por qué no averiguás en el juzgado que pasa con algo que no es ni siquiera una causa. ¿Sabías que como no había denuncia me autodenuncié de acoso sexual? Puse mi celu y mis redes…de las denunciantes mediáticas… nada”, contestó el periodista de TN.

Y agregó: ¿Sabías que forzadas por mi denuncia acudieron al fuero de la Ciudad y no denunciaron acoso sino hostigamiento? ¿Sabías que la pericia informática dio alteración y manipulación de ‘lo que mostraron en la TV’?

“Sos periodista. El acoso sexual es un tema serio. Dicen en la tele lo que después no denuncian en la Justicia. Y forzadas a denunciar, entregan material manipulado”, sentenció Martín.

Brancatelli no se quedó callado y le respondió. Martín. “Te pido disculpas, cambio la palabra acoso por hostigamiento. De todas formas, un asco esa imagen. Creo que no es el mejor chiste que podías hacer. El que hace papelones sos vos. ¿Por qué estaría haciendo yo un papelón?”, escribió el panelista de América.

Ciccioli aseguró una vez más que él no acosó a nadie, que esos videos pertenecen a su esfera privada y que hay que esperar a los tiempos de la Justicia.

