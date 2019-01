BOSETTI AFIRMÓ QUE LA GRAVEDAD INSTITUCIONAL QUE VIVE LA RIOJA HIZO INTERVENIR A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

*El vicegobernador de La Rioja Néstor Bosetti salió al cruce de las últimasdeclaraciones realizadas por el Fiscal de Estado de la Provincia (HéctorDurán Sabas) respecto a la enmienda constitucional y al llamado a la sesiónextraordinaria donde minimizó la gravedad institucional.Bosetti aseveró“lamentablemente ya no me sorprende lo que diga Fiscal de Estado, comotampoco me sorprende que él interprete para una dirección en particular”.Tras conocerse la decisión de la Corte de habilitar la feria judicial paratratar la situación riojana, el Vicegobernador se mostró expectante yaseguró que más allá de la resolución final, “esto me hace pensar que siexiste la Justicia, pero fuera de La Rioja”.*

El presidente de la Función Legislativa recordó que “el Fiscal fue

constituyente en la Reforma de la Constitución Provincial y que él mismo

fue quien se jactaba de ser el autor del artículo Nº 120, y de la

interpretación, fue quien me explicó porque Beder Herrera no podía

continuar en el período anterior”, afirmó Bosetti dejando en evidencia el

cambio de postura del letrado.

“Lo que sí llama la atención es la forma en la que se están moviendo, se

puede estar de acuerdo o no, pero una cosa es que represente a un proyecto

político, y otra es que pretenda ir por encima de lo constitucional y lo

legal”, afirmó. En ese sentido, recordó que “dicho por él mismo (Durán

Sabas), la Constitución está hecha para respetarla, por eso hoy cuesta

entender lo que está haciendo. Si la Constitución establece que el llamado

y la convocatoria la debe realizar el Presidente de la Cámara de Diputados,

es por algo, sino hay que preguntarle a él que quiso poner ahí, y que quiso

poner cuando en la Constitución se habla de binomio y no de cargos. De esta

forma y con esa interpretación Beder Herrera podría haber sido

vicegobernador de Sergio Casas”.

Asimismo Bosetti sostuvo que “como todo el pueblo, pienso que nos tienen

sometidos a esto. Pero hoy la Corte Suprema de Justicia resolvió habilitar

la feria judicial, y esto significa que consideran lo que está sucediendo

en nuestra provincia. Habrá que esperar lo que resuelva la Corte, pero al

menos esto me da esperanza de que sí hay justicia, pero que está fuera de

La Rioja”.

Al respecto enfatizó que “no podemos estar todos confundidos, la ciudadanía

le está diciendo masivamente que no, y judicialmente tiene que ser que no

también, porque todo está mal interpretado. Desde el minuto cero, con una

mala convocatoria”.

Luego agregó que con el criterio del Fiscal, “podría pasar por Casa de

Gobierno a las 8 de la mañana, y si no lo veo a Sergio Casas, me siento

como gobernador hasta que él aparezca, y si no, que Sergio Casas acredite

que está en La Rioja. Está todo al revés, en todo caso, ellos son quienes

deberían demostrar que uno no estaba en la provincia. Se están confundiendo

mucho”.

“Esta es la impunidad con la que se mueve la Cámara de Diputados, no están

trabajando a favor de la gente ni del pueblo, sólo llevan adelante

atrincheradas política” y en esa línea, dijo que “el mejor negocio que

posee la diputada Adriana Olima es el municipio paralelo del departamento

Famatina”.

“La gente les está diciendo basta a todos estos atropellos. Este es el daño

enorme que le hicieron al Peronismo de La Rioja. La gravedad institucional

por la que está pasando nuestra provincia, hace que la Corte Suprema tenga

que intervenir de esta manera, más allá de los resultados. Esto significa

que todo lo que se viene haciendo en nuestra provincia, en materia de

interpretación constitucional está mal”.

Junto a esto, aclaró que “no estoy en contra de una enmienda, sino a favor

de una enmienda bien realizada, con los pasos constitucionales, como debe

ser”.

Finalmente se preguntó, “qué elegimos el 27 de enero, gobernador,

intendente, o diputados u otro representante, ninguno, porque se trata de

una consulta popular, y por lo tanto no es una elección general, por más

que intenten disfrazarla. En algún momento alguien tiene que hacer

justicia”.

