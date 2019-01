AMPLIO Y CONTUNDENTE TRIUNFO DEL SÍ POR MÁS DE 20 MIL VOTOS

*Con más de 20 mil votos de diferencia, finalmente la opción del SÍ seimpuso sobre la del NO en la Consulta Popular realizada ayer en laprovincia de La Rioja, por lo que la ley de Enmienda sancionada por laCámara de Diputados quedó convalidada.La mayor diferencia de se dio en eldepartamento San Blas de Los Sauces (85,79% a 14,21%) y en los restantesdepartamentos donde se impuso el SI, la diferencia no bajó de los 60 puntosporcentuales. *

Con el 99,12% de mesas escrutadas, el SÍ alcanzó los 70.945 votos, esto es

el 25% del padrón electoral y se impuso en 16 de 18 departamentos de la

provincia, con amplios porcentajes en la mayoría de ellos y el NO solo

logró imponerse por escaso margen en la Capital y Famatina, con un total de

50.247 votos, apenas el 17,90% del padrón.

El porcentaje de votantes alcanzó casi el 44%, y no le alcanzó a la opción

del NO, con los resultados obtenidos, para poder dejar sin efecto la ley de

enmienda constitucional. También se destacó que prácticamente no hubo votos

nulos, ni recurridos ni en blanco.

La diferencia porcentual más amplia se dio en la tierra del propio

gobernador Sergio Casas, San Blas de Los Sauces, donde el SI llegó al

85,79% y el NO solo al 14,21%. Rosario Vera Peñaloza fue el segundo

departamento con mayor diferencia, 83,72% a 16,28% y General Ocampo fue el

tercer departamento donde el SI superó el piso del 80% (80,41% a 19,59%).

Luego, en algunos departamentos la diferencia se ubicó en el orden del 70%,

como los casos de San Martín (77,6% a 22,4%), Sanagasta (76,88% a 23,12%),

Vinchina (76,11% a 23,89), Independencia (74,72% a 25,28%), Juan Facundo

Quiroga (74,63% a 25,37%), Castro Barros (72,15% a 27,85%), Ángel Vicente

Peñaloza (71,43% a 28,57%), Arauco (70,84% a 29,16%) y Felipe Varela

(70,73% a 29,27%).

En el orden del 60% del porcentaje del Sí estuvieron los departamentos de

Chamical (65,53% a 34,47%), General Belgrano (65,1% a 34,9%), General

Lamadrid (64,95% a 35,05%), y Chilecito (61,52% a 38,48%).

El No logró imponerse en los departamentos Famatina, por un escaso margen

del 5% y en Capital la diferencia a favor del No fue de apenas 3 puntos

porcentuales.

