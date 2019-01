Adiós Chimuelo: habló Renato, el nene de 13 años que protagonizó el video viral

El chico contó los detalles íntimos de su pajarito, cómo llegó a quererlo y por qué lo despidió de esa manera.

Hasta hace unos días, Renato, era un chico más de la ciudad de San Javier, en la Región del Maule (Chile), pero esta semana se convirtió en una celebridad de las redes sociales. Es el protagonista del primer viral del año, que conmueve, enternece y divierte a todo el que ve el video que grabó junto a su hermano y que explotó en Twitter. Allí se lo ve enterrando a su fallecido pajarito, pero justo en medio de la “ceremonia” aparece su perra para arruinarle todo.

El video cruzó fronteras y se convirtió en tendencia en distintos países y Renato no puede creer todo lo que pasó. En diálogo con la radio chilena FM Tiempo, el nene contó algo más de su vida y señaló que su viral fue auténtico, que no hubo nada preparado.

“Fue todo muy improvisado. Fuimos a enterrar al pájaro que había fallecido. Y de repente mi hermano empezó a grabar y empecé a hablar de la nada. Después lo mandamos a los familiares y ahí se comenzó a expandir”, contó este niño que se definió como fanático de los animales y del rap.

Sobre la canción que se le escucha cantar en el video, el nene señaló: “Yo la inventé. Fue de la nada. Es que en el colegio rapeamos a veces, entonces ahí improvisamos”.

Luego, contó la historia de su querido pajarito: “A Chimuelo lo encontramos en una tienda de mascotas. Era muy chiquito y yo vi que le pegaban las otros pájaros. Cuando lo decidimos comprar, me di cuenta que era especial, tenía una deformidad genética, y las alitas no le crecieron nunca, entonces no podía volar. Eso me llevó a prestarle más la atención y cuidarlo de que no le pegaran. De hecho lo tuvimos aparte mucho tiempo”.

¿Cuánto vivió Chimuelo? “Tenía dos meses cuando lo compramos, y estuvo conmigo como un año y medio. Él vivía con el loro Arcoiris, tres catitas más y un inseparable (una suerte de loro también)”.

Sobre la otra gran estrella del video, la perra que se lleva el cadáver del pajarito, Renato expresó: “La perra (que se llama Cleo) la adoptamos hace poco. Un amigo de mi papá la estaba regalando porque necesitaba más espacio para vivir”.

Por último, se refirió a las enormes repercusiones de su video que se viralizó en Twitter: “Fue muy de repente. Pero me puse a leer los comentarios y como que todo es positivo, se ríen solamente. Es como que solamente comentan lo que pasó en el video pero no hay nada malo, nada de críticas, y eso es bueno”.

