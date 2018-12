Verónica Lozano habló sobre su reacción por el caso Eguillor: “No puedo ser…”

“No podemos hacer la revolución desde un lugar pacífico, hay que levantarse. Yo le creo a la víctima, ésa es mi posición”, agregó.

Su reacción fue tan visceral como genuina. Indignada por la postura de Rodrigo Eguillor, el hijo de la fiscal acusado de abuso sexual, Verónica Lozano estalló al aire en Cortá por Lozano, el ciclo que conduce por la pantalla de Telefe.

El “me chupa la con…” que la conductora lanzó al referirse al caso del joven no pasó desapercibido para los medios ni para las redes sociales, que enseguida se hicieron eco del mismo.

Por eso, no extrañó que al día siguiente se buscara la palabra de la protagonista, quien habló a través de Por si las moscas, el ciclo que Moskita Muerta y Nilda Sarli conducen por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Estaba por decir huevo y dije concha porque los varones dicen ‘me chupa un hue…’ todo el tiempo, y nadie se escandaliza”, expresó Vero, para luego lamentar que “finalmente se reduce el mensaje a una palabra y no creo que hubiera pasado si un tipo dice ‘me chupa un hue…'”

Luego, Lozano analizó la coyuntura que vive la mujer y justificó de alguna forma lo que la llevó a explotar de esa manera.

“¿Cuánto vamos a esperar para que mate a alguien este infeliz? No es un pelo…, es un violador. Si ella hubiera tenido sexo con él 60 veces, una vez que dice que no, nadie tiene derecho a retenerla”, señaló.

“Tengo dos horas de programa y la primera hora y media hablo siempre de un femicidio, es una locura, no damos más”, sentenció, metiéndose de lleno en la problemática de la violencia de género en nuestro país.

“No podemos hacer la revolución desde un lugar pacífico, hay que levantarse. Yo le creo a la víctima, le creo a las pibas, ésa es mi posición. Yo con todo lo que me llega en tanto violencia de género, impulso a las chicas a que hagan las denuncias, lo cual es fundamental, pero también entiendo que es muy difícil de hacer, el tipo este las tenía amenazadas a las chicas, atemorizadas”, agregó al respecto.

“No se puede hacer la revolución de forma pacífica, no puedo ser tibia con lo que está pasando. ¿Lo de Lucía no fue femicidio porque le ofrecieron una Cindor y una medialuna? ¡Es una locura! ¿Cuánto falta para que se despierte la justicia? No podemos esperar más, ni controlarnos, ni calmarnos. Basta”, recalcó Lozano, quien reconoció que incluso habló con su hija de 9 años sobre el tema para concientizarla al respecto.

“Yo pienso todo el tiempo en mi hija, en las nuevas generaciones, y ayer hablé con Antonia, de manera que comprenda una niña de 9 años sobre el consentimiento y lo que pasó en este caso”, confesó.

