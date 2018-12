“VAMOS A TERMINAR CON ESA CÚPULA MAFIOSA QUE SE QUIERE PERPETUAR EN EL PODER”

El intendente Alberto Paredes Urquiza junto al senador Julio Martínez,legisladores nacionales, provinciales y referentes de la oposiciónbrindaron una dura conferencia de prensa en contra de la aprobación de laenmienda impulsada por el oficialismo para garantizar la reelección delactual Gobernador Sergio Casas, especificando que la ley va en contra delos intereses de los riojanos.

En el salón del Hotel Naindo se realizó la reunión en donde la oposición

acordó trabajar en una estructura política que trabaje en contra de esta

medida anticonstitucional que pretende llevar a Sergio Casas a un tercer

mandato en el Ejecutivo Provincial.

Se encontraban presentes los diputados nacionales: Héctor Olivares, Karina

Molina, Julio Sahad los diputados provinciales: Gustavo Galván, Juan Amado,

Roberto Klor y el diputado electo Felipe Álvarez; el intendente de

Famatina, Alberto Godoy; el viceintendente, Oscar Luna; los concejales:

Selva Puga, Sebastián Cutrona, Andrés Cejas, Lucas Adaro, Gonzalo Brizuela,

Karina Maldonado y Renzo Gonzales. Además de la senadora mandato cumplido,

Tere Luna; el ex gobernador, Ángel Maza; el ex intendente de Famatina,

Ismael Bordagaray; los secretarios del Ejecutivo Municipal: Heber Sirerol,

José Martínez y Ricardo Zalazar; el subsecretario de Modernización, Eduardo

Matzkin el gerente de Comunicación, Mauricio Guerrero; la delegada

Sanitaria Federal, Patricia Rippa; la presidenta del comité Capital de la

UCR, Cristina Salzwedel; el interventor del PRO, Marcelo Wechsler.

El intendente fue claro al expresar “los diferentes espacios políticos que

aquí estamos tenemos coincidencias a partir de hacer todo lo posible para

evitar un fuerte avasallamiento a la constitucionalidad, tendremos la

acción política de trabajar y procurar que el pueblo de la provincia

rechace terminantemente esta enmienda”, y destacó que se formuló una fuerte

oposición para la gestión en contra de estas medidas que se toman por parte

del oficialismo que especificó que “están teñidas de inmoralidad y de

legalidad”.

Además cuestionó la modalidad que se llevó a cabo la sanción de la

enmienda, argumentando “está totalmente fuera de los parámetros de la

normativa, la sesión fue convocada por una persona que no tenía la facultad

de la competencia para hacerlo-diputada Olima- aparte de que dispone de

medidas absolutamente contrarias a la legalidad vigente respecto del

momento de la forma cómo se debe llevar adelante una elección que no tiene

relación con las necesidades verdaderas, profundas con las problemáticas

que atraviesa el pueblo de La Rioja sino que tiene una única finalidad es

la de que un grupo se perpetué en el poder”.

Refiriéndose a las consecuencias de esta sanción afirmó que es la ley más

cara a las necesidades que tenemos los riojanos, argumentando que “no

refleja la realidad, las problemáticas ni las prioridades del pueblo de la

provincia que propugna una marcha atrás en la institucionalidad, en la

política y en la sociedad riojana”. En este sentido agregó “en lugar de

destinar los fondos y muchos que tienen para gestionar en el gobierno, para

procurar mejorar la situación real de los riojanos lo van a destinar para

varias campañas que van a tener que hacer a lo largo del año que viene”.

Paredes Urquiza habló sobre la inmoralidad, inconsistencia jurídica y

contradicción política, que tiene el impulse de esta medida afirmando que

“esto propicia la reelección indefinida, quienes están en el poder tengan

la posibilidad de mantenerse eternamente, si esto continúa La Rioja está

condenada a seguir en la misma situación de precariedad, mediocridad que

tiene en este momento, por lo tanto, hemos tomado la decisión en forma

conjunta de decir claramente: no a la enmienda, no a la violación de la

Constitución, no a la perpetuidad en el poder, a la falta de respeto a los

riojanos y a nuestros verdaderos intereses”.

Por su parte el senador Martínez destacó “estamos acá todos juntos para

manifestar nuestra oposición política que no es otra que a favor de una

Rioja mejor, para todos, con transparencia, posibilidad y que se oponga a

estas maniobras, a estos trajes a medida que quieren buscar con la enmienda

de la constitución para así buscar perpetuar a un grupo político, que busca

continuar con su prebendas con sus beneficios, con sus privilegios y sobre

todo con la impunidad con la cual se maneja, que es muy innecesario para

ellos tener impunidad de la forma en la que manejan las cuestiones

públicas”.

Además, lamentó el derroche de dinero que tendrá la enmienda puntualizando

“van a someter al pueblo de La Rioja a cuatro elecciones, cinco en el caso

de balotaje, no podemos agredir al pueblo y la gente con tantas elecciones

cuando la gente tiene necesidades y problema que tiene presupuesto para

ejecutar esa partida. Por eso creo que tenemos que ir de lo particular a lo

general, hemos decidido participar por el no, creemos que él no va a ganar

y creemos que estas interpretaciones raras que quieren hacer y que están

buscando sabiendo que pierden, han buscado y desempolvado un artilugio. Va

a ganar el no porque la gente quiere una Rioja distinta y para todos,

quiere avanzar en un sentido positivo”.

“Vamos a accionar judicialmente y vamos a unificar personería en lo

judicial de todos los sectores que están presentes para ver una estrategia

en común, trabajando y asesorado por gente importante de Buenos Aires”,

destacó, pero aclaró “sabemos que acá hay una justicia obediente y

dependiente pero también sabemos que tenemos que llegar a la corte para

buscar justicia”.

