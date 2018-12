Se realizó encuentro en la Residencia del Gobernador por la Unión del PJ

Me gusta: Me gusta Cargando...

Un nutrido grupo de dirigentes del interior provincial del PJ se reunió este miércoles a fin de sentar las bases para el armado de un nuevo proyecto de unidad y consenso, y para expresarle su apoyo y deseo de continuidad por un segundo período al gobernador Sergio Casas.Referentes del justicialismo en el interior realizaron una cumbre para expresar la necesidad de dar continuidad al proyecto político que impulsa Sergio Casas, que consideran, puede superar este complejo presente y que será capaz de devolverle las ilusiones a los riojanos que necesitan del justicialismo para seguir defendiendo las conquistas y derechos de los trabajadores frente al poder nacional que llena de hambre y miseria a más de medio país.Los más de setenta dirigentes de quince departamentos de la Provincia, interior y Capital autoconvocados, expresaron que son y representan un peronismo democrático y federal, que escucha, no sólo al pueblo, sino que también aprende de sus errores y sabe escuchar a todos sus dirigentes para mejorar y renovar, con el fin de construir un movimiento amplio y plural que sea sensible y comprenda las preocupaciones de cada uno de los compatriotas para el engrandecimiento de esta provincia amada. En tal entendimiento refundaron este espacio de discusión y construcción política llamándolo “Unidad Riojana Federal”, en el cual pretenden estrechar vínculos con otros sectores de la vida social y política riojana que incluya la dirigencia de toda la provincia.A lo largo del encuentro, no solo se habló de política, sino que se pudieron dilucidar cuestiones referidas a la enmienda de la Constitución riojana, sancionada días atrás por la mayoría de los honorables miembros de la Cámara de Diputados, tema que es objeto de manipulación y confusión por parte de la oposición.Asimismo, durante la cumbre se dejó en claro la necesidad de validar la continuidad del compañero Sergio Casas, presidente del PJ, ya que el justicialismo fue, es y será el puente que une la voz del pueblo con su gobierno, por ello se busca desde este espacio ampliar y afianzar los vínculos entre la dirigencia para que el peronismo crezca.En este sentido, destacaron la impronta de apertura permanente del primer mandatario provincial a nuevos espacios políticos dentro del justicialismo, que trabajan incansablemente por el desarrollo y la asistencia social, con quienes también se viene trabajando a la par.Asimismo, los representantes de los quince distritos presentes, valoraron la experiencia y el conocimiento de los dirigentes políticos que aportan su conocimiento fruto de años de militancia y caminar junto a la gente embanderando la inclusión, la unión y el federalismo pleno.Finalmente, los dirigentes justicialistas coincidieron en que los destinos de la provincia deben continuar en manos de Sergio Casas por un segundo periodo, pues es el hombre que en esta tempestad de aumentos, tarifazos y baja en la calidad de vida de la gente, que ponen en peligro de insatisfacción de las más básicas necesidades y todas las conquistas de los últimos años, a causa de los recortes del Gobierno Nacional, pudo conducir a La Rioja a pesar de que el gobierno de Cambiemos retaceó fondos y frenó obras nacionales, conduciendo a la provincia en calma social que mucho tiene que ver con la austeridad y la buena administración de los pocos recursos; es un excelente conductor que nos saca a flote de momentos difíciles y con hombría de bien implementa acciones que impactan en la economía familiar, como el bono y el aumento de fin de año, gestas claves para que en La Rioja nunca esté en juego la paz social y la tranquilidad de las familias, concluyeron.

