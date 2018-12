“POR MÁS QUE LO LLEVEN A LAS PROCESIONES, CASAS ES BEDER HERRERA”

El secretario General, Heber Sirerol confirmó, en el Programa La Tarde dela Red, que se realizará una movilización en contra de la retenciónindebida de fondos por parte de la provincia al Municipio, en laoportunidad informó que la convocatoria es para este jueves a partir de las8 30 horas.Además, puntualizó que la deuda que mantiene el GobiernoProvincial en fondos correspondientes a la Ley de Coparticipación ronda150 millones de pesos. En el transcurso de la movilización se entregará unpetitorio al Gobernador Casas solicitando que deje la conducta reiterada dediscriminación al Municipio de la capital.

Sobre la iniciativa Sirerol se tomó debido a los truncos pedidos de dialogo

que envió la comuna a las autoridades del Gobierno Provincial, en este

sentido indicó “esto es a lo último que queríamos llegar, apostamos al

dialogo, mandando notas y demás, pero esto ya supera cualquier nivel de

racionalidad cuando lo que se usa es el termómetro político”.

Estamos reclamando lo que venimos haciendo desde siempre-especificó- “la

total discrecionalidad con la cual se reparten los fondos que les

corresponden a los capitalinos y a la comuna, esto responde al crecimiento

que ha tenido la coparticipación a nivel nacional con respecto a la

provincia que no se traduce de la misma manera con el departamento de la

capital, se siguen quedando mes a mes con los fondos que nos corresponde

para poder prestar los servicios para casi 300 mil habitantes”.

El funcionario Municipal destacó que se elaboró un pedido asignado al

Gobernador “para que resuelva urgentemente y no vamos a ir del lugar hasta

que no nos vamos con una respuesta y con los fondos que le corresponden a

la comuna” además dijo que la situación es agobiante ya que peligra el pago

del bono y los haberes de diciembre que se pagan en enero de los Programas

de Empleo Municipal.

Sirerol remarcó que aparte de las medidas judiciales se apostará a la

manifestación “porque consideramos que es lo que corresponde, no puede ser

que el crecimiento de la Coparticipación hay sido de un 46 % y que desde el

Municipio haya crecido no más del 29 %, ósea que hay un desfasaje muy

importante en términos nominales”. Y agregó “hace semanas atrás el propio

Ministro de Hacienda de la provincia reconocía y discutía con la

Municipalidad si eran 8 o 9 millones mensuales que se estaba debiendo,

después del voto de la enmienda parece que se quedaron sin recursos y ya

nos niegan completamente la existencia de una deuda con respecto a la

Municipalidad”.

“Luego de la aprobación de la enmienda y el no acompañamiento de nuestro

sector se ha decidido unilateralmente por parte del Gobernador y el

Ministro de Hacienda no reconocer y no enviar los fondos adeudados del

cierre de coparticipación de un acumulado de prácticamente de un 15 % anual

que responden alrededor de 150 millones. No puede ser que, porque no

apoyamos una enmienda inconstitucional, con un llamado de procedencia

dudosa a una sesión extraordinaria sin las causales que establece la misma,

nos castiguen no mandando los fondos” afirmó.

Al finalizar, en una dura declaración expresó “Sergio sigue, sigue haciendo

lo mismo que Beder, es una situación agobiante, no podemos seguir tolerando

que después que salimos a la calle a manifestarnos la plata aparece,

quieren generar un desgasto innecesario en la gente y están subestimando de

manera constante al empleado”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments