Macri afirmó que hubo acuerdo con revitalizar el comercio y el Acuerdo de Paris

La cumbre se cerró con un texto acordado por los mandatarios. Hubo desacuerdos de parte de Trump.

En la segunda y última jornada de la cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires, el presidente argentino Mauricio Macri dio una conferencia de prensa luego de cerrar las sesiones plenarias con el resto de los mandatarios que llegaron de todo el mundo a Argentina.

Al cierre de su participación en el debate afirmó este sábado que los líderes del grupo se han “puesto de acuerdo” en un comunicado final de la cumbre que “refleja la necesidad de revitalizar el comercio” y notifica la “preocupación de todos por el cambio climático”.

El mandatario aseguró: “Quiero despedirme de la presidencia del G20. Fue un gran desafío”. Sin que aún se conozca el texto, Macri adelantó que hubo un “gran nivel de acuerdo” no sólo en temas financieros. “Nos pusimos de acuerdo en la necesidad de revitalizar la OMC” y “Coincidimos todos en poner énfasis en el cambio climático teniendo en cuenta la próxima cumbre de Polonia”, dijo mencionando dos temas de coincidencia.

Entre los temas que estarán en el texto una de las prioridades de la presidencia argentina es la igualdad de género. “El empoderamiento de la mujer también se ha convertido en una gran oportunidad de desarrollo. Incorporar a la mujer militarmente y financieramente fue otro de los acuerdos pactados”, apuntó.

Educación: Capacitar a los docentes. Adaptar la tecnología para que sea educativa ya que es inevitable la utilización de la misma.

Entender la importancia de la infraestructura fue otro de los temas tratos, dar acceso a una comunicación mejor, combatiendo la corrupción y, por último dentro de los temas pactados entre los países fue la inclusión de la salud pública.

Al mismo tiempo, el presidente aseguró: “Estamos cambiado la historia, hoy estamos nuevamente insertados en el mundo, con oportunidades que se van abriendo. Ahora hay que continuar trabajando. Vamos a tener reuniones bilaterales con Rusia, con China para lograr mejorar la infraestructura y tecnología de los argentinos. Vamos a generar más oportunidades para que la gente se pueda desarrollar”.

OTROS TEMAS:

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos no estuvo de acuerdo con la medida del Acuerdo de París, ni con la utilización del término “proteccionismo” en lo que refiere a las medidas económicas.

Las Islas Malvinas

Al ser consultado sobre su encuentro con Theresa May, el Presidente aseguró que “ni Gran Bretaña, ni la Argentina abandonan su reclamo por las Islas Malvinas”.

“La Argentina no ve a China como una amenaza”

El Presidente aclaró que durante su encuentro con Donald Trump no habló de la “actividad económica depredadora china” y señaló que el país asiático no es una amenaza “si no una oportunidad”. De esta forma le otorgó un guiño de confianza a Xi Jinping en la previa del encuentro que mantendrán ambos jefes de Estado.

Macri se despidió de la Cumbre

El presidente volvió a reiterar la firma de un documento común y señaló el acuerdo involucra “temas vinculados al comercio” y destacó la necesidad de “modernizar” mecanismos para eliminar trabas y burocracia.

