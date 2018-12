LA UNIVERSIDAD PARA EL ADULTO MAYOR PRESENTÓ SU ESPECTÁCULO DE FIN DE AÑO

*Con una sala totalmente colmada, la Universidad para el Adulto Mayor,dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, presentó los trabajosfinales de los talleres de la modalidad artística en una emotiva velada quecontó con el acompañamiento del ministro de Desarrollo Social Juan CarlosSantander. El evento tuvo lugar en el Teatro Víctor María Cáceres.*

Santander participó de la gala de fin de año junto a los subsecretarios de

Desarrollo Humano e Inclusión Juvenil y del Adulto Mayor, Adolfo Aumada y

de Desarrollo Territorial Raúl Corzo; los directores de Políticas de

Inclusión para el Adulto Mayor, Marcelo Murganti, de Discapacidad, Marcos

Vidable, de la Residencia Nueva Vida Sofía Piqueras, y la coordinadora de

la Universidad para el Adulto Mayor, María Magdalena García.

*”Descentralizar la Universidad”*

En la oportunidad, Santander expresó que estar cerca de los alumnos y

alumnas de la Universidad “nos hace inmensamente felices”, y agregó que a

pesar de estar hace solo tres meses a cargo de la cartera ministerial, los

adultos mayores ganaron su corazón: “Realmente nos llenan de magia, las

veces que hemos ido me han hecho reír, me han hecho llorar, bailar y me

renovaron la esperanza”.

El funcionario señaló que uno de sus proyectos para el 2019 será

descentralizar la Universidad y darle la posibilidad a cada barrio de

contar con talleres para la “tercera juventud”, a través de distintos

centros vecinales.

Asimismo, indicó que otra de las propuestas para el año entrante será

realizar actividades intergeneracionales “porque los valores que aprendemos

con los abuelos son impresionantes. Me emociono mucho porque cada vez que

los veo a ustedes veo a mis abuelos. Las ganas que ellos tenían, cuando me

leían un cuento, me cocinaban y me aconsejaban y quiero que nuestros

jóvenes puedan aprender de ustedes los valores que están un poco perdidos”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Humano e Inclusión Juvenil y

del Adulto Mayor Adolfo Aumada, expresó un especial agradecimiento al

ministro Juan Carlos Santander por gestionar la posibilidad de poder gozar

de un gran cierre por primera vez en Teatro Provincial; un lugar magnifico

y ante un marco espectacular para que nuestros adultos mayores, nuestra

tercera juventud como nos gusta llamarlos, demuestren todo lo aprendido en

el año en los diferentes talleres de nuestra institución”.

Por otra parte destacó que “es muy importante como política publica en la

actual gestión del ministro Santander que podamos descentralizar los

talleres para que se desarrollen en los diferentes barrios de la capital y

en el interior de la provincia en un trabajo coordinado y articulado con

los municipios para que podamos contener a nuestros abuelos”.

Finalmente Aumada resaltó el arduo trabajo de todo el equipo de la

institución, “director, coordinadora, profesores, alumnos de la UPAM por su

compromiso y voluntad. Ellos fueron los responsables de que tengamos un

gran cierre de año”, y reiteró su agradecimiento “al ministro Santander y

al gobernador Sergio Casas por el apoyo incondicional. Estas acciones nos

invitan a redoblar el esfuerzo para el próximo año con más acciones para

nuestros adultos mayores”.

Durante la gala los talleres artísticos de Danzas Árabes, Ritmos Caribeños,

Gimnasia, Folclore, Canto, Coro, Guitarra, Órgano y Peluquería presentaron

sus números artísticos con lo aprendido durante todo el 2018 y abrieron la

invitación para el ciclo lectivo 2019, de los más de 40 talleres con los

que cuenta la UPAM.

