Juan Darthés rompió el silencio tras la denuncia por violación de Thelma Fardín: “Si es cierto, soy yo el que me mato”

El actor dio su palabra en una entrevista con Mauro Viale, en donde negó las acusaciones y manifestó su verdad.

Juan Darthés habló por primera vez en cámara luego de la denuncia por violación que la actriz Thelma Fardín dio a conocer este martes en una conferencia de prensa junto al colectivo Actrices Argentinas. El actor grabó una entrevista de 15 minutos con el periodista Mauro Viale.

“Nunca violé ni acosé a nadie. No existió lo de la violación. Tengo una bronca increíble”, sostuvo y agregó: “Cuando vi la denuncia, dije’yo estoy muerto’.

Luego reconstruyó, en base a su versión, lo hechos aquella noche: “Ella golpeó la puerta de mi habitación. Se me insinuó, me quiso dar un beso. Yo te digo mi verdad. Yo la saqué, le dije ‘estás loca, tenés novio’. Yo le dije ‘tenés la edad de mis hijos'”.

Con esta frase, el acto contradijo la versión que dio la denunciante, en la que aseguró que ella intentó frenar el ataque sexual y le dijo a Darthés que ella tenía la edad de sus hijos.

“No tengo idea de por qué hace lo que hace. Si yo fuera el país, también lo creería, más con 100 mujeres diciéndolo… Con toda la cadena nacional, la gente iba a seguir hablando de mí mierda. Pero no me borré, estoy acá. Si esto fuera cierto, soy el primero que me mato”, dijo el actor.

En la entrevista Darthés también contó que va a viajar a Nicaragua a declarar -es donde está radicada la causa en su contra- y dijo que “tiene pruebas” de su inocencia. Y aseguró que había otros adultos en el grupo y que nunca se habló de una agresión sexual en la gira. “Thelma hasta se sentó al lado mío en el avión” de regreso a la Argentina, agregó.

Y repitió: “Yo ya estoy muerto. Está muerta la carrera, que ya no me importa. Lo único que me importa son mis hijos y mi mujer. Lo único que quiero hacer es cuidar a mis dos pibes, a mi mujer”.

Minutos antes de que su descargo saliera al aire, el actor tuiteó: “Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viale para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad”.

La nueva víctima que apunta a Darthés presentará una denuncia penal por abuso sexual. Tenía 18 años cuando, según dijo la abogada Raquel Hermida Leyenda, era parte del equipo técnico de una grabación que compartió con el actor. Como pudo averiguar Clarín, sería una sonidista.

Finalmente, Juan Darthés no asistió a la audiencia de conciliación con Calu Rivero, en el marco de la demanda que le inició el actor acusándola de “manchar su buen nombre y honor”, por la denuncia de abuso que había efectuado la actriz anteriormente.

“Cuenta una verdad, que es la verdad de él. Sólo le pregunté ‘¿qué pasó?’. Pero no quise meter ni una palabra de más”, dijo Mauro Viale este jueves. “Él pidió que hagamos la entrevista en su casa, en Nordelta. Fue en la cocina. No están bien los hijos. Hay una tensión muy importante en esa casa (por la de Darthés). Que lo cuiden, no lo dejen solo. Está destruido”, agregó sobre lo que percibió al hablar con el acusado.

Darthés se encuentra en una situación judicial muy compleja. En medio de la conmoción a nivel nacional por la denuncia de Fardin por violación, el actor estaba citado este jueves a una audiencia de conciliación con Calu Rivero, quien tiempo atrás también lo había acusado por acoso sexual.

Ella llegó poco después de las 10 a los Tribunales de Retiro junto a su abogado, José D’Antona, y se retiró minutos después de las 12. Darthés, en tanto, no se presentó.

Rivero dijo que esta situación la indignó. “Lo único que quiero es que la bronca y la indignación que siento en este momento no me domine. Vine a cumplir con este juicio injusto que me hizo Darthés. Y sentir que estoy acá y la otra parte no está me genera mucha indignación”, aseguró.

Respecto a la causa en Nicaragua, los plazos procesales indican que el actor podría ser citado durante la segunda etapa de la investigación; lo que en la práctica representa un plazo de tres meses aproximadamente. Darthés también podría presentarse antes en forma espontánea.

