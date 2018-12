INTERBLOQUE CAMBIEMOS-ENCUENTRO POR LA RIOJA: LA CONSTITUCIÓN NO ES UN TRAJE A MEDIDA DE LAS AMBICIONES PERSONALES

Los integrantes del interbloque Cambiemos-Encuentro por La Riojaratificaron su posición en contra de la enmienda constitucional parapermitir la re reelección del gobernador Sergio Casas y anunciaron la noparticipación en la sesión extraordinaria que dio luz verde a la reformadel artículo 120.Entre los argumentos que expusieron destacaron los viciosde forma de la convocatoria y, sobretodo, el avasallamiento que implicamodificar la letra de la Constitución Provincial para que sea “un traje amedida” de las ambiciones personales del actual mandatario.

Los diputados por Cambiemos, Juan Amado, Gustavo Galván, Roberto Klor y la

legisladora por Encuentro por La Rioja, Sonia Torres, brindaron

declaraciones en relación al llamado a sesiones extraordinarias y, al

informar la decisión de no participar de la misma, señalaron los aspectos

de forma que viciaron la convocatoria, tales como el hecho de que la misma

haya sido efectuada por el Vicepresidente Primero, por carecer este de

facultades constitucionales, cuando se halla en la Provincia el

Vicegobernador y no está impedido de ejercer sus funciones.

Asimismo especificaron que otro de los vicios es llamar a consulta sin el

marco de una elección general para ratificarla. Sobre ese aspecto,

expresaron que “no es llamativo que haya sido llamado en periodo de receso

con oficinas públicas y escuelas cerradas, justicia de feria, esto es una

muestra de que se quiere entorpecer o para que la gente no vaya a votar,

porque es importante contar con el 35% del rechazo y para eso debe ir la

gente a votar”.

El diputado Gustavo Galván señaló además que “lo más grave es lo sustancial

de este proyecto, que intenta introducir una modificación a un principio

fundamental, que es el artículo 120 que habla de que el gobernador y el

vice gobernador sólo pueden ser elegidos dos veces y habla de la fórmula,

no podemos separar, es un estamento indisoluble”. A lo que añadió: “La

enmienda que hoy se pretende introducir habilitaría a que sea gobernador

por dos periodos más y no lo vamos a acompañar porque la constitución no es

el traje a mediad de ningún ambicioso, se pone a la figura del gobernador

por encima de la constitución y vamos a oponernos férreamente, porque

creemos en la constitución y no los personalismos”.

Por su parte, la legisladora de Encuentro por La Rioja, Sonia Torres,

manifestó: “estamos hartos y nos sentimos avasallados en nuestros derechos,

la ciudadanía está cansada y siente que las leyes están conformadas para

algunos personajes de este sector. Pedimos una reivindicación de los

derechos, porque estamos como legisladores para defender a quienes no

tienen voz, esa persona tiene que saber que la Constitución se respeta y

nosotros fuimos elegidos para decirle si a la democracia, si a la

Constitución transparente y honesta y vamos a seguir luchando por ese

objetivo hasta al final”.

El diputado chileciteño, Roberto Klor también brindó declaraciones y

expresó que: “hay miles de problemas en La Rioja, pero para el gobierno lo

más importante es garantizar la continuidad de quienes en el 83 están en el

poder y no a mejorar la calidad de vida de la gente”. Seguidamente, informó

que desde Gobierno Nacional “están muy preocupados” y mencionó un caso

similar como lo fue el de Santiago del Estero, donde la Corte Suprema frenó

la reelección José Luis Zamora. “Es una convocatoria donde lo único que

importa es perpetuarse en el poder, no les importa la gente, sino lo que

ellos consiguen de manera personal”, concluyó.

Por último hizo uso de la palabra el representante de Villa Unión, Juan

Amado, quien anticipó que “vamos a trabajar, vamos a ir casa por casa para

explicarle a los riojanos que este es un avasallamiento más”.

