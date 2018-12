EN EL CLUB LAWN TENIS: ESTA NOCHE A LAS 21 SE HACE LA EXHIBICIÓN DE TENIS DE JAZMÍN ORTENZI Y GERÓNIMO ESPÍN

*El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Deportes, realizaráeste viernes una Exhibición de Tenis en el Club Lawn Tenis con laparticipación de los reconocidos tenistas riojanos Jazmín Ortenzi yGerónimo Espín, con el objetivo de continuar apoyando a los deportistas querepresentan a La Rioja en el mundo.*

La presentación del evento se llevó a cabo durante una conferencia de

prensa, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Estuvieron presentes el

secretario de Deportes, Yamil Menem; el presidente del Club Lawn Tenis,

Manuel Folledo; los jugadores de tenis riojanos, Gerónimo Espín y Jazmín

Ortenzi y el entrenador de los deportistas, Gustavo Pagani. Cabe mencionar

que participarán de ésta exhibición los tenistas porteños Melani Kriwoj y

Jeff Guerrero Resendiz.

En la ocasión, el titular de Deportes, Yamil Menem manifestó “que es una

iniciativa del gobernador de mostrar a nuestros deportistas que compiten a

nivel internacional, es importante que La Rioja los pueda conocer y

participar de un espectáculo tan lindo como es el tenis”.

“Hemos logrado incursionar con escuelas de iniciación deportiva de tenis y

vamos a tener un nuevo escenario con una cancha renovada en la Secretaría

de Deportes”, señaló y destacó que en este 2018 se han realizado varios

eventos deportivos a nivel internacional en la Provincia.

A su turno el tenista Gerónimo Espín se mostró agradecido por la

oportunidad y resaltó que “fue un año positivo con competiciones

importantes y estoy preparándome para encarar un 2019”. A la vez remarcó

que “gracias al apoyo del gobernador pude tener un buen 2018 y agradezco

que siga aportando al deporte”.

Por su parte la deportista Jazmín Ortenzi sostuvo que “estoy agradecida al

Gobierno de La Rioja porque hace posible que podamos jugar en nuestra

Provincia, es un orgullo que los profesores que me prepararon desde chica

hoy me puedan ver. Me encantaría que en el 2019 el gobernador Sergio Casas

siga apoyando a los torneos de tenis y sobre todo a los femeninos”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments