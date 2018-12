EL MINISTRO QUINTERO ASEGURÓ QUE LA PROVINCIA NO ADEUDA FONDOS A LA COMUNA CAPITALINA

Me gusta: Me gusta Cargando...

*El ministro de Hacienda de la provincia aseguró que la Provincia no adeudafondos al Municipio de la Capital en concepto de coparticipación. Asimismo,dio a conocer que hoy ingresó una nota de la comuna al Ministerio deHacienda solicitando un adelanto de 54 millones de pesos para cubrir elpago de los PEM y gastos en combustible, reparaciones mecánicas y repuestosde la Municipalidad.No obstante, afirmó también que el gobierno provincialhizo ya un aporte extraordinario a la gestión de Alberto Paredes Urquiza,con el objeto que el bono de fin de año pueda ser percibido por todos losempleados municipales, incluidos los que están por fuera de la planta depersonal que reconoce la ley de coparticipación, es decir los designados apartir del 2015. Quintero sostuvo además que cada Departamento recibe laproporción exacta de lo que marca el índice de Coparticipación, pero solola Municipalidad de Capital reclama aduciendo no poder cubrir los gastos.*——————–El ministro de Hacienda Jorge Quintero informó que hoy ingresó la nota 230de la Municipalidad de La Rioja dirigida al área que encabeza, donde sesolicita una ayuda extraordinaria de 54 millones de pesos. Comentó que enel detalle del documento presentado se observa un desglose de los gastosque debería cubrir la Municipalidad entre estos días y hasta el 10 de enero.En ese sentido, Quintero aclaró que lo solicitado es una “ayudaextraordinaria” y que “la Provincia tiene los pagos al día con laMunicipalidad en cuanto a Coparticipación Municipal”.Además, el ministro dio a conocer que “desde el Gobierno provincial yaadelantó la primera parte de un total de 55 millones de pesos para el bonode los empleados de la Municipalidad”. Se trata de un monto no consideradodentro de la Coparticipación, sino que es un monto extra asignado a laMunicipalidad para el pago del bono. “En diciembre fue de 27,5 millones, ymismo monto será enviado en enero. Es un aporte extra de la Provincia”,precisó.Al respecto, explicó que la planta de personal de la Municipalidadreconocida para la Ley de Coparticipación es con la base de noviembre del2014; si se consideraba la misma no alcanzada para cubrir el bono, por loque se decidió pagar la totalidad del bono como un extra Coparticipable.Por lo tanto, el ministro Quintero descartó de raíz la existencia de unadeuda en concepto de Coparticipación y reiteró que “la nota presentada enesta oportunidad es por un aporte extraordinario que solicitan”.Quintero dio a conocer que en la nota presentada por la Municipalidad deCapital, se enumera un desfasaje y marcan algunas deudas por alrededor de12 millones, a dos expendedoras de combustibles, una rectificadora deChilecito y una casa de repuestos de La Rioja. “Son gastos que hacen almovimiento propio del municipio que deberían ser cubiertos por los fondosque envía la Provincia en concepto de Coparticipación”, explicó. Y sostuvoque llama así la atención que a todos los Departamentos ingresa laproporción exacta de lo que marca el índice de Coparticipación, “pero essolo el Municipio de Capital quien reclama aduciendo no poder cubrir losgastos”.

