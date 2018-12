CIERRE DEL CICLO LECTIVO 2018: CASAS REITERÓ SU APOYO A LA EDUCACIÓN CON POLÍTICAS CONCRETAS

*El gobernador Sergio Casas sostuvo esta mañana, al dejar cerrado el ciclolectivo 2018 en los tres niveles educativos, que la educación sigue siendola principal política de Estado y consideró que la educación es hoy elnuevo norte que tiene la justicia social.Afirmó que se avanzó con accionesconcretas, como la construcción de escuelas, la capacitación docente, lamejora de la calidad educativa y los incrementos salariales. Valoró eltrabajo de los docentes y la fortaleza para seguir adelante a pesar de lasdificultades.*

Por otra parte destacó el esfuerzo de la provincia en lo que hace a volcar,

entre los meses de diciembre y enero, más de 4 mil millones de pesos, lo

que permitirá reactivar el circuito económico provincial y pidió un cambio

en las políticas económicas nacionales, para poder defender a las empresas

y los puestos de trabajo.

El mandatario destacó que a lo largo del año se van “cumpliendo metas,

objetivos, y se llega a la culminación de este ciclo”, a la vez que

puntualizó que fue un año “difícil, en términos de materia económica, por

la inflación, el aumento de tarifas y combustibles, entre otras variables,

pero me siento orgulloso de este pueblo riojano que confía en nuestra

gestión, al igual que me siento orgulloso del equipo que encabezo, como

ministros, secretarios, directores, porque en la vida, uno solo no puede

hacer nada”.

El titular del Ejecutivo resaltó el momento, las emociones de los chicos

que concluyen la escuela primaria y en ese contexto recordó sus vivencias

en esos años de alumno, tras lo que puso énfasis en la importancia que la

educación que se trae desde la casa se complemente con la escuela de una

manera sincronizada.

También felicitó a todos los docentes que se han capacitado a lo largo del

año, aún a pesar de las dificultades, y precisó que fue posible por la

férrea voluntad de ir hacia delante de los mismos docentes riojanos.

“Esta fue una de las pocas provincias que defendió el sistema de paritarias

nacionales, fui el único gobernador que levantó la voz para defenderlo y

eso tuvo sus consecuencias, pero no importa, yo creo en las paritarias

libres para los docentes y acá hicimos un gran esfuerzo para poder

mantenerlas”, puntualizó y valoró el trabajo de todo el equipo educativo en

el cumplimiento de diferentes objetivos, como los 180 días de clases, la

planificación, la capacitación, la calidad educativa.

El gobernador adelantó que la provincia seguirá luchando por los fondos que

legítimamente le corresponden a los riojanos, como lo es el punto perdido

de coparticipación, y pidió a los jóvenes que sigan adelante con fe y

esperanza, tras lo que aseguró que la educación es hoy el nuevo norte que

tiene la justicia social.

El titular del Ejecutivo tuvo palabras también para todos los que a lo

largo de la historia bregaron por una mejor educación, como Rosarito Vera

Peñaloza, Joaquín Víctor González y José Santos Salinas y por último

reiteró su pedido de unidad a los riojanos, no política, sino de sentirse

hermanos luchando juntos por un futuro mejor para la provincia.

