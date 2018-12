CASAS RESALTÓ QUE SEGUIRÁ LUCHANDO POR LOS RECURSOS DE LOS RIOJANOS

*El gobernador Sergio Casas sostuvo hoy, al encabezar la entrega demaquinarias a municipios del interior provincial, que esto es el fruto deltrabajo coordinado entre la provincia y los municipios, y agradeció a todoslos que tuvieron que ver con las gestiones previas. Además aseguró queseguirá luchando por los recursos de los riojanos y valoró que intendentesy diputados hayan hecho propia la lucha por esos recursos. *

El mandatario destacó sentirse “complacido, porque a mis compañeros

intendentes y diputados, hayan hecho suyo el reclamo y la lucha por los

fondos que legítimamente le corresponden a los riojanos”, a la vez que

adelantó que “no vamos a perder el tiempo en contestar a los profetas de la

destrucción y el odio, mucho más en la proximidad de las fiestas, vamos a

enviar un mensaje de paz para el pueblo”.

El titular del Ejecutivo agradeció a todos los actores que tuvieron que ver

en esta iniciativa, como los responsables de la empresa, el vicegobernador

Néstor Bosetti, los diputados provinciales y nacionales, a los intendentes,

ministros de Ejecutivo, entre otros” y sostuvo que “sé de las necesidades

de mi pueblo, que me vio nacer, crecer, que ve cómo soy, más allá que tengo

el cargo más importante, no soy el más importante, y este es un cargo al

que tengo que honrar con transparencia, dedicación y responsabilidad, para

administrar los recursos que son de todos”.

“Es algo que no puedo hacer solo, por eso destaco siempre la figura del

héroe colectivo, si no estamos juntos, con solidaridad, con esperanza, no

podríamos haber atravesado tantos años y acá estamos de pie los riojanos”,

enfatizó y agregó que “necesitamos fuerza para seguir viviendo como

hermanos”.

El Gobernador expresó que “conozco las necesidades de los municipios, se de

las gestiones de los diputados provinciales, de los intendentes” y en ese

contexto apuntó que “en nuestra sociedad, ante el problema más chico se

acude al intendente y debe tener las herramientas para poder dar una

solución y eso es justamente lo que estamos haciendo, dando las

herramientas para dar respuestas a la gente”.

El mandatario señaló que “estas máquinas son fáciles de ser trasladadas y

ante una emergencia podrán estar todas juntas, trabajando por la gente” y

recordó las luchas federales de los riojanos a través de la historia y del

propio Obispo Enrique Angelelli.

El titular del Ejecutivo aseguró que “seguiremos luchando por los intereses

de La Rioja y de los riojanos y por ello debemos estar todos juntos, con

solidaridad, para no claudicar y avanzar hacia un futuro mejor, cumpliendo

todos nuestros sueños”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments