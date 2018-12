Andino prepara las naves para el Torneo Federal Amateur

Me gusta: Me gusta Cargando...

Mientras espera la confirmación del cuerpo técnico, el plantel de Andino Sport Club con nuevos refuerzos, ya trabaja con el profe Mariano Taquías en el gimnasio CEA.En un principio se habló por la continuidad de Gabriel Brizuela, pero al parecer por cuestiones personales y laborales, no le permitirían a Brizuela seguir al frente del último campeón del fútbol riojano.Se sumaron a la pretemporada de Andino: Roque Sánchez (San Martín), Juan Funes (Riojano), Matías Morales (Rioja Jrs), Ever Barrera (Rioja Jrs), Juan Garay (Independiente), Eber Albornoz (Estudiantes) entre otros.La semana que viene se larga con todo la pretemporada con vistas al nuevo torneo regional federal amateur, que organiza el Consejo Federal de la AFA, que se iniciará el 27 de Enero y en el cual Andino está inmerso en la Zona 5 junto a los demás equipos de nuestra provincia, dentro de la Región Centro que agrupa a las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja.Precisamente la Zona 5 está compuesto por: Andino (La Rioja), Chacarita (Aimogasta), Argentino (Chamical), Defensores La Plata (Chilecito), Juventud Independiente (Villa Unión) y falta definir el ganador que representará a la Federación Riojana donde están jugando Tesorieri (La Rioja), N.O. Boys (Chilecito), Racing (Aimogasta), Estudiantes El Tala (Liga del Sur), Los Andes de Guandacol (Liga del Oeste y La Espiga de Chamical (Liga de los Llanos)

