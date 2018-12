70 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DD.HH.: CASAS PIDIÓ ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TODOS SUS TIPOS

*El gobernador Sergio Casas presidió este lunes el acto central por los 70años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde destacóla creación del Registro de Organizaciones Sociales de DD.HH. y reivindicóla lucha que desde hace años llevan adelante.En la oportunidad, elmandatario pidió además erradicar la violencia en todos sus tipos,especialmente contra las mujeres, no estar ajenos, no mirar a otro lado yasí, pensar que la Patria es el otro. Además, remarcó que en la provinciaseguirán aplicándose las normas vigentes en materia de uso de armas porparte de las fuerzas de seguridad, que son las que garantizan el orden y laconvivencia en paz; y aseguró que La Rioja no adhirió ni adherirá a la leyanti motín.*

——-

El mandatario habló durante la ceremonia de celebración de los 70 años de

la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se concretó esta

mañana en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. En la oportunidad, se

anunció la creación del registro de Organizaciones de Derechos Humanos; se

entregaron reconocimientos y el informe final de la Comisión de Derechos

Humanos ´84.

Casas consideró que hoy es un día importante porque además de celebrarse

los 70 años de la Declaración de la Derechos Humanos, recordamos también el

aniversario del retorno a la Democracia y el juicio a las Juntas. “Es un

día donde venimos a reafirmar que no vamos a permitir ningún tipo de

violencia, venimos a reafirmar el derecho de vivir en libertad,

dignamente”, afirmó.

El gobernador valoró la creación del Registro de Organizaciones Sociales de

DD.HH., para lograr una coordinación y trabajo conjunto entre quienes

llevan adelante la destacable tarea de velar por la justicia ante los

acontecimientos en donde se arrebataron los derechos humanos de nuestra

gente.

“Ya existía la convención de los derechos humanos, pero aquella noche

oscura de 1976 muchos miraban para un costado, muchos apoyaban para que

nuestros verdaderos militantes fueran torturados o encarcelados”, recordó

Casas.

Remarcó el apoyo institucional al gobierno nacional que fue elegido

democráticamente aunque señaló que tenemos nuestras diferencias de

pensamiento, de filosofía.

Indicó que en la provincia de La Rioja seguirán aplicándose las normas

vigentes en materia de uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad,

está la Constitución y las leyes que de ella emanan que son las que

garantizan el orden y la convivencia en paz. Asimismo, aseguró que La Rioja

no adhirió ni adherirá a la ley anti motín.

Consideró también el mandatario que es hora de plantear un reconocimiento a

todos los que han sufrido violación a sus derechos y que aún continúan su

lucha e instó a que toda la sociedad debe comprometerse para que desde el

lugar que les toque sean militantes de esta causa; y pidió que desde la

educación podamos incluir en las currículas estas luchas para que sean el

signo vivo de que debemos sembrar en la conciencia el respeto a la vida,

que no pueden existir más casos aberrantes.

El gobernador pidió además erradicar la violencia en todos sus tipos,

especialmente contra las mujeres, no estar ajenos, no mirar a otro lado y

así, pensar que la Patria es el otro; participando como sociedad, desde los

diferentes lugares donde nos involucramos. “La sociedad de La Rioja

necesita estar unida, que nada ni nadie pueda separarla, hay que dejar de

lado los egoísmos, los individualismos, pensar como pueblo”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments