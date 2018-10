El fuerte insulto de Felipe Solá al secretario de Energía Javier Iguacel por el aumento del gas: “Le metería una patada en el culo que…”

El diputado nacional se sumó a la lista de dirigentes que criticaron la decisión del Gobierno para que las distribuidoras cobren a los usuarios un importe “extra” en 24 cuotas.

La medida oficial que habilita a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra en las tarifas sigue generando repercusiones. Parafraseando a “Tato” Bores, este sábado el diputado nacional Felipe Solá se sumó a la lista de dirigentes que cuestionaron la decisión oficial. “Si yo fuera Presidente, como decía ‘Tato’ Bores hace muchos años, tomaría 20 metros de carrera y le metería una patada en el culo al funcionario que firmó eso, que se moriría de hambre en el aire”, aseguró en al canal Crónica TV.

“Es increíble que le digan a una persona que tiene que pagarle a alguien porque subió el dólar y hay que pagarle con retroactividad”, agregó.

Esta semana, el Gobierno de Mauricio Macri dispuso que las distribuidoras de gas podrán cobrar a los usuarios un importe “extra” en 24 cuotas mensuales, para compensar el impacto de la “marcada variación del tipo de cambio”.

Esta medida que encarecerá el servicio del gas a los usuarios se suma al incremento de entre 30% y 35% aplicado desde el 1 de este mes que confirmó el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel.

El anuncio desató las críticas de la oposición. Una de las primeras en manifestarse al respecto fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien este viernes aseguró que ya presentó un proyecto de ley para frenar la disposición. “Nunca vi nada igual en toda mi vida. Estos tipos no tienen límites. Ya es demasiado. Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar esa resolución”, escribió en sus redes la ex mandataria.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Marisol Merquel, presentó un proyecto de declaración frente a la política tarifaria implementada por el Gobierno Nacional. En este sentido, expresó su preocupación ante “los sostenidos aumentos tarifarios en el servicio de gas, el recorte a los subsidios de la tarifa social, la eliminación de la bonificación por ahorro en el consumo y el cargo extra creado recientemente a favor de las prestadoras y en contra de los usuarios del servicio de gas”.

En este contexto, Javier Iguacel salió a hablar y este sábado explicó que el aumento “extra” que deberán afrontar los usuarios en el gas “no es una compensación”. Atribuyó esa interpretación a la “desinformación” de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y señaló que “la mayoría de la gente que se queja del aumento de gas son de militantes kirchneristas”.

“Durante el invierno los productores de gas facturaron a las distribuidoras el precio establecido semestralmente por el Enargas”, indicó Iguacel a la vez que señaló que “la diferencia se debe cobrar en el siguiente período, es decir en el verano”.

(Fuente: Perfil)

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments