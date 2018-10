Andrea del Boca rompió el silencio luego de ser procesada por defraudación al Estado: “Soy inocente”

La actriz aseguró que es un “chivo expiatorio” y apuntó contra Hernán Lombardi por las acusaciones de “defraudación al Estado” por su novela Mamá Corazón.

Andrea del Boca rompió el silencio luego de que el juez federal Sebastián Ramos ordenase la “inhibición general de bienes” de la actriz y del ex ministro Julio De Vido, por las irregularidades detectadas en la financiación de la telenovela “Mamá Corazón” que pagó el disuelto Ministerio de Planificación.

“Soy inocente. La novela está. La hicimos. No me llevé nada. Lo que se llevaron fue la vida de mi padre que se fue por esto”, dijo en un extenso reportaje con el periodista Luis Novaresio publicado por el sitio Infobae.

Nicolás del Boca falleció en marzo a los 90 años. “No tengo dudas. Esto terminó con su vida. Estaba bien. Y de pronto lo vi llorar frente al televisor diciendo ‘es el fin de tu carrera, hija'”, contó durante el reportaje.

La Cámara de Apelaciones además ratificó el procesamiento contra Del Boca como partícipe necesaria del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La productora A+a Group, de la actriz, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que ya estaba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Del Boca.

La actriz contó que fue convocada por las autoridades de Canal 7 para “reposicionar la ficción como industria” en nuestro país.

Al ser consultada respecto a si le molesta ser catalogada como una “actriz K”, respondió: “Me molesta que mezclen las dos cosas. Yo soy una ciudadana peronista. Y me bancó cualquier archivo”.

El juez busca determinar, a raíz del pedido de la Cámara Federal porteña, si hubo sobrefacturación en el presupuesto de 36.582.468 pesos que iba a cobrar la productora de la actriz.

Pero sobre los detalles de la investigación judicial, la respuesta provino de su abogado Pablo Fioribello, quien la acompañó al reportaje con Novaresio.

“Se quiere instalar en los medios, desde algunos medios de comunicación, usar la figura de una conocida, prestigiosa, actriz como Andrea para seguirle pegando a un ministro de Planificación que ya está en desgracia absoluta y con 300.000 causas judiciales en curso, y avanzadas”, sostuvo en referencia a De Vido.

Y señaló que respecto a la novela que nunca se llegó a emitir, que no hubo irregularidades. “Hablando de ‘Mamá Corazón’, que es la obra que se cuestiona. Había un contrato que está cumplido, había -lo más importante- la totalidad del personal… Porque si no sería muy simple demostrar si hubo irregularidades. Acá no hablamos de ni sobreprecios, ni sobrefacturación, ni irregularidades en los pagos al resto de los artistas”, remarcó el abogado.

Del Boca contó que conoció “circunstancialmente” al ex ministro De Vido, quien actualmente se encuentra en prisión, como también conoce al presidente Mauricio Macri por haber “compartido varias veces su palco” en La Bombonera.

“Yo las cosas que hice las hice de buena fe. Yo defendí la producción. No es una producción fantasma, es una serie de 26 capítulos con un capítulo semanal de una hora, HD, con la mejor calidad, hecho en los Estudios Pampa, con un gran elenco que tampoco tenía un corte político. Se trataban temas de amor, de familia, de las complicaciones de cualquiera de nosotros cuando se enamora y se desenamora a cierta edad. Nadie me pidió que hablara de una cosa o de la otra. Lo que sí siempre trato es de mostrar nuestra ciudad y, obviamente, porque si llega al mundo quiero que se difunda nuestra imagen”, sostuvo la actriz.

Del Boca también cuestionó a Fabián Mazzei, la figura elegida para protagonizar la novela “Mamá Corazón”, y afirmó que “mintió” ante los medios respecto al cobró de 350.000 de sueldo por trabajar en la novela.

Además de ordenar la inhibición general de bienes de Andrea Del Boca y Julio De Vido, el magistrado también ordenó la inhibición de bienes del ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, que tiene un embargo de 60 millones de pesos; de la ex titular del INCAA, Liliana Mazure, a quien le trabó un embargo de 5 millones; de Nadia Jacky, directora de Tostaki (por la serie El Pacto), con un embargo de 6 millones de pesos; de los secretarios de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, con embargos de 50 millones y 6 millones de pesos; y de los ex funcionarios K Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada, con un embargo de 50 millones de pesos cada uno.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments