Pamela David contó todo sobre el misterioso estado de salud de su marido, Daniel Vila

La conductora de “Pamela a la tarde” regresó al país tras su viaje relámpago a Estados Unidos para la operación de su pareja.

Pamela David regresó a la conducción de su programa luego de acompañar a su marido y dueño de América TV, Daniel Vila, para realizarse una cirugía, en Estados Unidos

”No saque la cuenta de cuanto tiempo, estoy muy feliz de volver a estar acá con este público maravilloso y sobre todo porque está todo bien, gracias a los que se preocuparon, los que preguntaron, a los que rezaron y tiraron toda la mejor de las ondas, ¡llegó, llegó!”, arrancó la conductora al iniciar ‘Pamela a la tarde’.

La esposa de Vila hizo un esfuerzo para no emocionarse y contó para los que no estaban al tanto que el motivo de su viaje repentino se debía que acompaño a su marido a New York por una cirugía de columna

”Es la cuarta operación, después de la tercera los dolores seguían y cada vez eran más insoportables, hay un rosarino que vive allá y opera allá, es una eminencia y podía operarlo en ese momento, así que era o viajamos ahora o no puede hasta mediados de septiembre, y cada día que pasaba era una tortura para Daniel, y entonces decidimos irnos”, describió.

(El Destape)

