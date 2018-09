Natacha Jaitt hizo una fuerte denuncia de abuso sexual contra Fabian Gianola

La conductora sorprendió al revelar una anécdota con el actor. ¿Escándalo en puerta?

Natacha Jaitt volvió recargada y decidida a prender el ventilador. Por eso, además de contar que Marcela Tauro le pidió “que la ayude con el sexo oral para enganchar a un empresario”, y de destrozar a más de diez famosos, hizo una fuerte denuncia contra Fabián Gianola.

En una entrevista que le realizó su hermano, Ulises, en el programa radial El show del espectáculo, cuando le preguntaron por el actor, la conductora sacó a la luz una impactante anécdota.

“En la productora GP me habían invitado del programa de Pablo Granados y Pachu Peña. Estaba Fabián, me estaba haciendo pis, voy al baño, y me dice: ‘Vení, quiero hablar con vos’. Se baja los pantalones, saca el peteco, me encerró en el baño y me puso la chota en la jeta. Lo empujé y lo corrí. No era consensuado”, relató.

