Marcela Tauro se quebró al aire y tuvo que abandonar Intrusos

La histórica panelista quedó sensibilizada tras una nota en la que Brenda Gandini hablaba sobre las dificultades que implica la maternidad y no pudo seguir en el programa.

El disparador fue una nota a Brenda Gandini en la que afirmó que no quería tener más hijo porque, según dijo: “quiero una vida”. Tras la nota y la vuelta al estudio Moria Casán rescató esa frase para abrir un debate.

“Soy yo la que pone el cuerpo y quiero tener vida” dijo Gandini y una de las panelistas, Angie Balbiani, recogió el guante: “Está bueno que lo digan porque está muy idealizado el marketing de la maternidad. Decir me dedico a mis hijos está bárbaro, pero la verdad es que es un quilombo tener hijos. Dedicate a vos”.

Ahí fue cuando Marcela Tauro la interrumpió visiblemente sensibilizada. “Está bueno que lo digas pero suena feo. Pienso que mi hijo me está viendo y la frase queda. Por eso no está bueno”, dijo Tauro.

Y siguió: “Pero también hay muchas madres que no pueden tener hijos, y el mensaje no está bueno. Hay que dejar claro que tenés vida con hijos. Acá todos fuimos madres y trabajamos igual. En todo caso la vida te cambia para mejor”.

“Estar en neonatología 45 días no se lo deseo a nadie. No dormís, como le pasa a muchas madres. Después de eso… me pongo más sensible con determinadas cosas”. Y ahí llegó la pregunta de Angie que lastimó a Tauro. “¿Pero después de eso que viviste, no tendrías otro hijo?”. “No puedo”, fue la cruda respuesta de Tauro. Y pidió cambiar de tema y que la cámara no la enfocara, porque estaba a punto de quebrarse.

Aunque cambiaron de tema Tauro abandonó el estudio y Moria explicó la ausencia en el panel. “Quiero decir que estamos medio raro porque Marcela se fue llorando. Este tema no le hizo bien y prefirió retirarse. El tema de la maternidad es sensible para ella”. Y le dio el pase a Angie para que dijera cómo se sentía. “Lejos de mí estaba hacer sentir mal a Marcela. Como siempre debatimos estos temas, lo hablé relajada”.

