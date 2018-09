La Justicia ordenó tasar los objetos secuestrados a Cristina Kirchner: cuáles son y cuánto valen

El juez Bonadio encargó la tarea al Banco Ciudad. El valor de las cosas es clave ante un posible embargo.

Los cientos de objetos secuestrados de la casa de Cristina Kirchner ubicada en El Calafate se guardaron en diferentes cajas de seguridad del juzgado del juez Claudio Bonadio. El magistrado solicitó, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, la tasación de todos estos bienes y se resguardarán ante un posible embargo sobre la ex Presidenta. El trabajo de otorgarles un valor está a cargo del Banco Ciudad, y se espera la cotización en los próximos días. Además, el juez devolvió otros objetos a la senadora como un sable y una medalla que la FIFA había otorgado a la ex Presidenta, que se suma a la entrega de los bastones y bandas presidenciales que regresaron al sur.

Las 94 cajas con más de cien objetos de Cristina se guardaron y trasladaron desde El Calafate a los Tribunales de Comodoro Py. Fue en medio de un operativo ordenado por el Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, donde la ex Presidenta está acusada de ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de sobornos por más de 200 millones de dólares.

La Justicia busca determinar la ruta de los millonarios fondos ilegales que el gobierno kirchnerista ─según la acusación judicial─, recaudó de diferentes empresas contratistas del Estado entre 2003 y 2015 tras la última ampliación del período de investigación.

Por este motivo, se realizaron los allanamientos en tres domicilios de la senadora de Unidad Ciudadana. La última propiedad en registrar fue la de El Calafate. Como mostró Clarín, de allí los efectivos federales retiraron 94 cajas con más de cien objetos que consideraron de valor y de relevancia para el expediente.

El magistrado y el fiscal Carlos Stornelli buscan por un lado un resguardo económico ante un eventual embargo, y también determinar si parte de los objetos de valor secuestrados “podrían haberse adquirido con fondos ilícitos”, explicaron fuentes judiciales.

Como una primera medida, Bonadio separó los objetos en varias cajas de seguridad del Juzgado. En ese reordenamiento decidió la devolución de algunos objetos. Los primeros en volver al sur fueron los bastones y bandas presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner. El abogado familiar los retiró de la seccional de la Policía Federal en Río Gallegos.

Hace pocos días, el juez también decidió devolver a la ex Presidenta un sable corvo que era una réplica del que utilizaba el general Don José de San Martín y que tenía una dedicatoria dirigida Néstor Kirchner. Además, volvieron a manos de la ex Presidenta otros sables que también habían sido secuestrados y que no revestían mayor valor “más que el simbólico”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Por otro lado, se devolvieron aquellos presentes que recibió Néstor Kirchner cuando fue gobernador de Santa Cruz: sables que le entregó Gendarmería Nacional aquellos años. Finalmente, Bonadio pidió que las fuerzas federales reintegren a la ex Mandataria una medalla que le obsequió la FIFA.

Todo fue entregado al abogado Jorge Cabezas, quien presenció los dos allanamientos realizados en Santa Cruz. Retiró los objetos en la sede de la Policía Federal en la calle Pasteur de la capital santacruceña.

El resto de los objetos -que son de los más variados, desde rosas de plata, condecoraciones de diversos países, cuadros originales, esculturas, jarrones chinos, lapiceras de ediciones limitadas- comenzaron a ser tasados por orden del juez Bonadio.

Un primer valor que extraoficialmente las fuerzas federales asignaron a los bienes secuestrados, rondaba los 10 millones de dólares, pero fuentes judiciales señalaron a este medio que creen que la tasación podría ser bastante inferior a dicha suma.

Asimismo, los documentos históricos como la carta de San Martín fue entregada al Archivo Histórico Nacional para su resguardo y conservación.

Entre los elementos secuestrados, había una serie de carpetas y pendrives con información sobe referentes judiciales, políticos, que se encuentran en el juzgado de Bonadio y que están siendo analizados allí para determinar “su valor y relevancia” y si amerita “realizar alguna extracción de testimonio que derive en otra causa”, indicaron fuentes judiciales.

Estos documentes consisten en escuchas telefónicas de varias empresas como la minera Barrick Gold, informes sobre el ex espía Antonio Jaime Stiuso, políticos como Francisco De Narvaez y Carlos Reutemann, como también la jueza federal Sandra Arroyo Salgado (ex esposa del fallecido Alberto Nisman). Además había informes sobe el financista Federico Elaskar, entre otros papers.

Uno por uno los objetos secuestrados

– Bastón de mando presidencial en madera, con empuñadura de metal color amarillo y Escudo Nacional Argentino, con dragona en hilos de metal de color amarillo, en estuche de color, marca Ricciardi.

– Un sable corvo color negro con metal amarillo, obsequio del Ejército Argentino al Gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, en cofre de madera Mirá también Qué secuestró la policía en el allanamiento a la casa de Cristina Kirchner – Gargantilla con escudo nacional presente de la UOM, escudo de la provincia de Entre Ríos maderas y metal blanco en estuche color oscuro.

– Rosa metal blanco en estuche color rojo; Rosa del orfebre Pallarols en metal blanco en caja color rojo; tres rosas metal blanco Presidencia de la Nación del orfebre Pallarols en caja color negro; Rosa metal blanco a la Presidente de la nación presente del SAGAI.

– Daga árabe en metal amarillo en caja con cinturón presente del Sultán Salman bin Al Abdulla – Estuche color claro conteniendo en su interior una monda conmemorativa metal blanco.

– Una lapicera Mont Blanc metal blanco con detalles negros y blanco, una lapicera Faber Castell metal blanco y madera, una lapicera Cross metal blanco, una lapicera Mont Blanc color negro con detalles en metal blanco, lapicera sin capuchón color negro con características de Mont Blanc color negro con detalles en blanco, una lapicera Cartier color blanco, lapicera Mont blanc color negro. Diez piezas con seis certificados de autenticidad y dos cajas de cartuchos Mont Blanc, y repuestos de lapicera de la misma marca y un señalador metal blanco con detalle de escudo.

– Una rama de laurel en metal blanco dentro de un estuche color azul, sin inscripciones, una lapicera marca Dupont edición limitada en metal azul con detalles en amarillo dentro de estuche color azul oscuro y certificado de autenticidad.

– Una medalla con logotipo Aeropuertos 2000 para la Presidente en estuche blanco Mirá también Hallan en la casa de Cristina Kirchner carpetas con datos de financistas, espías y opositores – Una cimitarra en metal amarillo con incrustaciones de piedras color rojo, con mango hueso color blanco, de Marruecos, en estuche verde.

– Una orquídea en metal blanco del artista Pallarols en base de plástico y certificado de autenticidad.

– Medalla con escudo de la Municipalidad de Labolauge con placa Presidente Néstor Kirchner.

– Un sable en metal blanco con vaina metal amarillo con incrustaciones, presidente de la República Bolivariana de Venezuela – Un collar de la Orden de Francisco Solano López presente de la República de Paraguay en metal amarillo y metal pintado.

– Una bandeja de metal blanco presente del diario La Capital al Dr. Néstor Kirchner en 2005 – Un collar de la orden do Cruzeiro do Sul a la Dra. Cristina Fernández en 2015, en metal amarillo y metal pintado con el Escudo Nacional de la República Federativa de Brasil .

– Un collar en metal amarillo y con incrustaciones de piedras color rojo, verde y transparentes, con escudos e inscripciones en letras árabes, en estuche negro.

– Un sable corvo en metal amarillo del Director de Gendarmería al Gobernador de la Provincia en 1995 Mirá también En la casa de Cristina encontraron una bóveda y carpetas sobre Bonadio y la ex mujer de Nisman

– Llave de la Ciudad de Cochabamba con metal color amarillo a la Presidente Cristina Fernández en 2012

– Una medalla de metal color rojo con la inscripción “N.D Cnooubine” de la Orden del Patriarcado Mauritano de Antioquía – Dos lapiceras Mont Blanc colección Princesa Grace de Mónaco, edición limitada con certificado de autenticidad.

– Estuche de madera con insignia aurora, en su interior 15 lapiceras, 11 de ellas Mont Blanc en color negro y blanco, una color oscuro con inscripción de OSDE, una con inscripción de marca Aurora en metal amarillo, una marca Cartier en metal blanco y pintado, y una marca Pierre Cardín, un capuchón de marca Mont Blanc y un estuche de plástico transparente vacio y una caja de cartuchos Mont Blanc, dos repuestos de lapiceras sueltos, un tirador de metal blanco, y un pin de metal amarillo con cinta patria francesa.

– Cuatro alfileres de metal blanco con rosa en la punta en caja color azul.

– Estuche color negro conteniendo en su interior un bastón de madera con mango y punta de metal color blanco.

– Estuche de madera conteniendo UN (1) medalla de metal color amarillo con la leyenda Universidad de New York 36. UNA (1) medalla de metal amarillo, con inscripción FIFA en estuche de color oscuro.

– UN (1) collar de la Orden de Mubaraj al Khabir, en metal amarillo, con detalles blancos, escudo nacional y pin, con inscripciones en idioma árabe, en estuche color azul.

– CARTA AUTOGRAFIADA DE GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN A SU AMIGO BERNARDO O’HIGGINS, ESCRITA EN PARÍS DURANTE SU EXILIO, FECHADA EN DICIEMBRE DEL AÑO 1835, doble faz, con acrílico protector, en estuche de madera.

– UN (1) collar de la Orden de Francisco Sola López, en metal amarillo, Escudo y Dije de la República del Paraguay con cinta patria, en estuche color rojo.

– UN (1) collar de la Orden al Mérito, en amarillo y Escudo Nacional de la República de Chile, en estuche color azul.

– Dos (2) bandas presidenciales de la República Argentina, con Sol y borla y dragona en metálicos de color amarillo, en caja color azul.

– UN (1) sable corvo con dragona en hilos metálicos color amarillo, del Ejército Argentino Comandante en Jefe año 2005, de color negro y metal amarillo, en cofre de madera y protector de vidrio.

– UN (1) bastón de mando en madera con empuñadura y tope de metal blanco, con El Nacional y soporte de madera y metal blanco, al Presidente Dr. Kirchner, del 25 de mayo de 2005.

– Una carpeta de plástico transparente, conteniendo entre otros papeles secantes, un prontuario de Hipólito Yrigoyen, con las actividades desde el año 1906 al 1910, sin tapa, compuesto de 122 fojas, junto a un CD en un estuche, con la inscripción Prontuario H. Yrigoyen digitalizado.

Elementos secuestrados del living personal, comedor y cuarto secundario

– Estuche de madera y tela con Libro “Cien años de soledad” de Gabriel García Marquéz con cinta patria colombiana e ilustración original firmada.

– Obra en serie “Rastros irrastreables” de El Nacho, en estuche.

– Buda de metal amarillo con revestimientos e incrustaciones de piedra de diversos colores.

– Pintura sobre madera “Tres manos” del artista OTERO.

– Cuadro acrílico sobre tela de la serie “Mundo” del artista GORFEIN.

– Obra acrílico sobre tela “Asturias”, con certificado de autenticidad del autor Basia Kuperman.

– Cuadro acrílico sobre tela de la serie “Mundo” del artista GORFEIN.

– Jarrón de vidrio artístico con detalles de papel de oro, firmado.

– Escultura del artista DE FERRARI.

– Escultura de la artista Laura NUCENOVICH.

– Cuadro del artista PAEZ VILARO firmado.

– Cuadro del artista MARIO MOLLARI, con certificado de autenticidad.

– Jarrón cerámico Borgue.

– Jarrón húngaro serie N° 6531-0-00/VBO año 2002 66 – Escultura de fauna africana de metal color amarillo, con base de piedra e incrustaciones nacaradas.

– Jarrón Francés de la Galería de Arte F.A.M.

– Cuadro “Sale la procesión” del artista PEDRO FIGARI de Galería Monetti.

– Jarrón de cerámica pintada con la inscripción Doca Leite de Pará, Brasil.

– Cuadro “La caja de Pandora” del artista Zagún L-BROOKS/G.PABS obra original.

– Escultura de la Serie Tango “Amurado” del artista FAVARETTO FORNER, presente del gobernador Binner.

– Jarrón oriental 73 – Caballo en vidrio firmado Lalique Fromme 74 – Ave de vidrio soplado de la casa La Cour d’ Argent.

– Cuadro del artista Figari.

– UNA (1) brújula con cuadro metal blanco TIFFANY & CO, que se encontraba en la mesa ratona del estar secundario.

Elementos secuestrados del despacho de CFK

– Cuadro del artista Alexander Salazar, obra “Ávila de los Naranjos”, con certificado de autenticidad.

– Cuadro del artista Gorfein.

– Mural “Sangre derramada” de la artista Nora Patrich.

– Cuadro de la artista Marilyn Itrat denominado “Cabildo ayer, hoy y siempre”, con certificado de autenticidad.

– Un tintero donde de metal blanco firmado por el orfebre Pallarols, con pluma del mismo metal, en el que se encuentra también una lapicera marca Anticongelante Visconti color negro y metal blanco, y una lapicera Shaeffer de metal amarillo, personalizada.

– Un tarjetero de metal blanco con inscripción M. Zeitler 82. Cuadro del artista José Malanca 85. Serie de tres cuadros pequeños al óleo, firmados por el artista, con sello de la casa W. Newton 93. Un cuadro de Renata Schuscheim Elementos secuestrados de la mesa ratona del living principal: 83. Un libro titulado “Recuerdo de mi viaje”, de Lillian Lagomarsino, donde constan en sus fojas tarjetas varias referidas al viaje que realizó la Sra. Eva Duarte de Perón a Europa en 1947, representando a la Argentina por los países de España, Portugal, El Vaticano, Italia, Gran Bretaña y Francia.

– Un libro titulado “Historia Kiria”, de Pedro Figari, edición de 1930, dedicado de puño y letra en tarjeta.

Elementos secuestrado del dormitorio principal

– Un jarrón con tapa, con diseño arabescos, de cerámica, con detalles amarillo e incrustaciones de piedras de diferentes colores, con firma.

– Una escultura titulada “Opresión”, con firma de autor Faccini.

– Una mini escultura en metal blanco con base de piedra.

– Un huevo de estilo Fabergé, de piedra blanca y soporte de metal blanco, de Jesucristo en cerámica pintada con marco de metal amarillo, con incrustaciones de piedras y cristal.

– Un reloj de bolsillo marca Longines, de metal blanco, serie 2350505.

– Un rosario metal blanco y amarillo, con sello 18K Canali e incrustaciones de color amarillo.

– Lote compuesto por 7 certificados de autenticidad de obras de arte de catálogos de arte, los que se encontraron en los cajones del escritorio del Despacho de Cristina Fernández y en el interior de la cómoda del dormitorio principal, en el primer piso.

Documentos históricos

Entre los objetos que se secuestraron, se encuentran algunos de valor histórico: una carta de puño y letra del general don José de San Martín dirigida a Bernardo O’Higgins, cuya conservación se realiza con un papel especial (antihumedad) y está enmarcada y protegida por un vidrio.

También se secuestró un documento original de Hipólito Yrigoyen, “una suerte de prontuario”, indicaron fuentes judiciales. El listado de objetos de valor incluyó un libro de recuerdos de Eva Perón.

(Fuente: Clarín)

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments