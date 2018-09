Diego Brancatelli adelantó que aceptará ir preso “por defender al pueblo”

“No escribí nada que no sucedió”, se defendió el panelista, y sostuvo que la denuncia “es una persecución y un intento de acallar voces”.

El periodista K Diego Brancatelli aseguró este sábado que está dispuesto a ir preso por “defender al pueblo”, y sostuvo que la denuncia que le hicieron a él y a Luis D’Elia y Víctor Hugo Morales por anunciar que algunos bancos no tendrían dólares para darles a sus clientes “es una persecución y un intento de acallar voces”.

“Me acusan de traición a la patria, pero si voy preso por defender al pueblo y a la gente, iré. No tengo miedo y no me voy a callar”, dijo Brancatelli, sin vacilar, al ser consultado por el ultra K Leonardo Greco en una entrevista en Radio Del Plata.

Intentó defender ese tuit en el que contó que “una conocida” le dijo que el banco en el que trabajaba no iba a tener dólares “para vender ni retirar”, y redobló la apuesta al señalar que no escribió “nada grave ni nada que no sucedió. De hecho, Agustín D’Attellis, un economista, fue a un Santander de Núñez y no había. Pasó mucho”, insistió, aunque borró la publicación.

“Voy a sostener la versión de Twitter. Me dijo no lo digas porque me matan. Si se sabe su nombre pierde el laburo. Yo prefiero ir preso a que alguien se quede sin laburo. Voy a ser leal como lo soy en todos lados y en todo momento”, dijo Brancatelli.

“Lo escribí yo al tuit. Sin saber qué dijo Víctor Hugo (Morales), ni que D’Elía, a quien respeto pero se equivocó, copió, hizo un copy paste, le cambió dos palabras. Yo nunca hablé de corralito ni nada. Todo es una locura y una estupidez”, agregó el panelista de Intratables.

La denuncia fue presentada por Jorge Camino, patrocinado por el abogado Claudio Katiz.

