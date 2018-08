Mirá el tremendo auto que se compró Mariano Iúdica

Se define como un apasionado. Como una persona que le entrega el alma a cada proyecto. En general, sus compañeros, quienes trabajaron con él, le reconocen esa incansable lucha y tenacidad que le pone a lo que hace para llegar a buen puerto.Si nos corremos hacia el lado familiar, las palabras de elogio se repiten. Mariano Iúdica (48) empezó en los medios con una mano atrás y otra adelante. Por mérito propio empezó a escalar, a conseguir una popularidad que, tal vez en sus inicios, nunca imaginó. Esto no lo aleja de los suyos, de su mujer, Romina Propato, y de sus hijos, Bernarda, Osvaldo, Valentina y Salvador. En esta oportunidad, la pareja dejó a los chicos en el hogar y se fue a comer. Iúdica y su mujer fueron a su restaurante preferido y disfrutaron de un rico plato.

Luego de una extensa sobremesa, en la que se pusieron al día con los temas cotidianos, el colegio de los chicos y las vacaciones de los próximos días, partieron para seguir con sus actividades. A la salida, un transeúnte lo reconoció y, tímidamente, se acercó para pedirle una foto. Amablemente, Mariano hizo la foto y hasta algún chiste en el camino. Luego sí, se subieron al impresionante Mercedes Benz negro que se compró este año. Mientras llegar a fin de mes cada vez se hace más complejo, Iúdica disfruta de su gran pasar, que bien ganado se lo tiene. En este sentido, él mismo parece encontrar la clave. “Tengo cada vez más dinero y cada vez me interesa menos. No soy apegado a lo material, y creo que es por eso que Dios me da cada vez más. Me interesa vivir bien, pero no me desvivo por tener más y más, ya no me interesa”, le contó a Gonzalo Rodríguez en su programa Foto carnet. Si bien no se desdice de sus palabras, admite que el auto es, tal vez, su costado más débil.

Controversia. Por el lugar que ocupa, sus opiniones tienen un peso que repercuten y quedan sonando, rebotando de oído en oído. Ultimamente, el conductor de Involucrados y Polémica en el bar se vio envuelto en más de un problema. Ante cada tema de actualidad que se toca en su programa, su punto de vista lo deja al borde de recibir una crítica. Meses atrás le dio un beso en la boca a la periodista Pía Shaw e invitó a la mesa a que hiciera lo mismo. Más allá de que Pía se encargó de decir que fue un chiste, el mismísimo Mariano le ofreció sus disculpas. Más acá en el tiempo, la pasada semana se vio envuelto en dos temas candentes que lo obligaron, nuevamente, a disculparse públicamente. Con la desaparición de Melany, la joven que luego fue encontrada en Pilar sana y salva, y que más tarde se supo que se había ido por su cuenta luego de una discusión con su madre, el conductor pidió que tanto ella como sus padres le devuelvan al Estado la plata que se gastó en buscarla. “Yo pido que madre, padre e hija, los tres, hagan trabajos comunitarios por haber movido a la Policía, los recursos económicos, el tiempo, de todo, por una pelea familiar”.

Por la misma senda, en Tucumán, los habitantes pidieron declararlo persona no grata. ¿Qué pasó? Se burló del desfile por el Día de la Independencia. “¡Qué desfile! Estaban los Tai Chi y los granaderos a caballo, sin caballo. ¡Extraordinario!”, sostuvo en un tono jocoso, con tintes políticos, que los tucumanos no tomaron como tal y pidieron su cabeza. “Le quiero mandar un beso a toda la provincia de Tucumán, provincia que me ha hecho hombre de televisión. Me quiero arrancar la lengua por lo que dije, porque yo sé lo que significa el 9 de Julio para ellos”.

Marian, Romina, su mujer, y su nueva maquina.

