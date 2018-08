Maxi López reveló la cifra millonaria que le pasaría cada año a Wanda Nara

La tregua entre la esposa de Mauro Icardi y el flamante delantero del Vasco da Gama quedó definitivamente atrás. Ahora volvieron a cruzarse, vía redes sociales.

Lejos quedaron las fotos y los videos de una celebración en familia, por fin juntos -pero no mezclados-, como habiendo superado cualquier viejo rencor. Sucedió en diciembre de 2017, para el cumpleaños de Constantino, uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López. En el salón de fiestas infantiles, la rubia estuvo con su marido, Mauro Icardi, y el jugador -hoy en Brasil- con su pareja, Daniela Christiansson.

Parecía que después de tantas turbulencias -y hasta de una presunta traición que inauguró una palabra: icardiada- había llegado la paz con Wanda y Maxi, separados en 2013. Y no.

Días atrás, de paso por Buenos Aires tras la polémica por sus fotos al natural, la hermana de Zaira Nara decidió responder preguntas en su cuenta de Instagram. Una consulta en particular de unos de sus seguidores fue sobre el padre de sus tres hijos varones: “¿Cuándo ve a sus hijos?”. “Cuando él quiere y puede”, contestó la empresaria. Pero de inmediato pareció confirmar que, sin embargo, todo marcha de manera armónica. “¿Te llevas bien con tu ex marido?”, indagó otro seguidor. “Sí, re”, escribió Wanda. Minutos después borró ambas consultas.

Eso sucedió a mediados de julio. Ya en agosto, Wanda aceptó “solo cinco preguntas” en Instagram Stories. Una fue muy directa: “¿El papá de los chicos no te pasa plata?”. La rubia no se echó atrás: “Nunca”, dijo. “Pero no lo necesito tampoco -aclaró, a sabiendas de los contratos millonarios que suele negociar con Icardi, estrella del Inter de Milán-, entonces no hay problemas”.

Sin embargo, a Maxi López si le resultó problemática la contestación de su ex mujer. Y decidió dejar un mensaje en su propia cuenta de Instagram. Sin nombrar a Wanda, dejando además una crítica sutil hacia su ex amigo, escribió: “150.000 euros (unos 4.8 millones de pesos) al año para tomar la sopa y seguís comiendo el ossobuco milanese…”. Y concluyó con una frase, a modo de hashtag: “Madurá de una vez”.

Fuente: teleshow

