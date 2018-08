Más de los cuadernos K: los detalles de la paranoia de Roberto Baratta en los últimos meses del gobierno kirchnerista

El cuaderno 8, el último de Oscar Centeno, revela cómo funcionaba el mecanismo de recaudación a fines de 2015.

Un día Oscar Centeno sintió asco y lo escribió. “La verdad de que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que se roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias”, se descargó, de puño y letra, en uno de sus cuadernos. Era el 7 de septiembre de 2015 y faltaban pocos días para que el kirchnerismo dejara el poder.

Temprano había llevado a Nelson Lazarte, un empleado de Planificación Federal que se convirtió en el valijero de Baratta en el final del ciclo K, a recaudar. En la calle 3 de febrero 2570, habían llenado un bolso con 1.2 millones de dólares en el auto. Más tarde, otros 200 mil dólares.

Era de noche. Había llevado a Baratta y Lazarte a un evento en la embajada de Brasil. Él esperaba en su auto y anotaba. Atrás estaba “el muerto”, como le decían al bolso utilizado para mover las coimas millonarias que recibían de contratistas de obra pública.

Estaba cerca el final del Gobierno y para Centeno esa catarsis escrita era su seguro de desempleo. Escribió esos cuadernos, que días atrás reveló el diario La Nación destapando el escándalo de corrupción más grande los últimos años, con la precisión de un orfebre. Allí anotaba cada movimiento, cada bolso, cada millón de dólares. Y también sus sentimientos contradictorios.

En el último cuaderno de la corrupción del chofer se lee un principio de arrepentimiento y, al mismo tiempo, la paranoia final de Baratta. Además, muestra también cómo Centeno había sistematizado su manera de escribir: día, hora, personaje principal y cifras, con su aclaración en letras entre paréntesis.

Cada entrada de ese cuaderno, salvo excepciones, tiene un monto millonario en dólares. Y al que entrega la coima: César de Isolux, Néstor Otero, y Javier Sánchez Caballero de IECSA, entre otros.

“Comienzo a registrar los retiros de dinero porque considero que es increíble todo el tiempo que no lo hice. Dejo aclarado que de manera interrumpible (sic) se viene haciendo con las empresas que logran las licitaciones por obras y pagos por servicios prestado al ministerio de Planificación y que por intermedio del licencia Baratta y Nelson Lazarte vienen recaudando”, sentencia.

Y sigue: “Dejo aclarado también que algunos de los retiros de dinero los hace el licenciado por dependencia propia y el resto para el ministro Julio De Vido”.

Una de sus últimas anotaciones relata un episodio extraño que desató la paranoia de la mano derecha del ministro De Vido. Un auto intentó cruzarlos cuando salía de cobrar una coima de 800 mil dólares en Super Cemento. Hubo una suerte de persecución y Centeno tuvo que escapar como en una película.

“Con una maniobra lo despisté y vinimos al ministerio y le contamos al licenciado Baratta lo sucedido y nos dijo que tengamos cuidado y tengamos más abiertos los ojos. Me mandó a salir del ministerio con el auto para ver si me seguía alguien”, contó el chofer.

Ese episodio marcó el final del raid de los bolsos para recaudar millones por la ciudad de Buenos Aires. “A partir de ese día, hace que la gente venga a traer el dinero al ministerio, entraban por la cochera porque nadie los revisaba y subían a la oficina del Lic.”, explica en el cuaderno.

La fecha de las últimas recaudaciones que figuran en el último de los cuadernos no son casuales: una fue el 22 de octubre de 2015, días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la otra el 3 de noviembre, a poco del balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, cuando el kichnerismo veía cómo se le escurría el poder y también comenzaba a desmoronarse el mecanismo para captar dinero negro.

El cuaderno 8 del chofer completo

Comienzo a registrar los retiros de dinero porque considero que es increíble todo el tiempo que no lo hice. Dejo aclarado que de manera interrumpible (sic) se viene haciendo con las empresas que logran las licitaciones por obras y pagos por servicios prestado al ministerio de Planificación y que por intermedio del licenciado Baratta y Nelson Lazarte vienen recaudando. Dejo aclarado también que algunos de los retiros de dinero los hace el licenciado por dependencia propia y el resto para el ministro Julio De Vido.

2/6/15 a media mañana fuimos con Nelson al edificio Alem que está en Córdoba y Alem, ahí subió la persona de siempre con dos paquetes uno tenía 1.000.000 (un millón de dólares) y el otro 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares) e hicimos un pequeño recorrido hasta el edificio de IBM después de explicarle a Nelson la cantidad especificada, se bajó y se volvió caminando, luego le llevamos el dinero al edificio del licenciado Baratta y a la noche lo lleve a la casa donde bajo el dinero mencionado.

3/6/15 Lo lleve a Nelson al edificio donde opera Isolux, ahí subió al auto con un tal César, trajo con él una bolsa de papel duro y otra más pequeña, decía que era US$ 1.500.000 (un millón quinientos mil) en total. También hicimos un recorrido hasta Paseo Colón y Belgrano donde se bajó. Luego lo lleve a Nélson con el dinero y se lo entregó al Lic. Baratta en su oficina luego a la noche ese dinero el Lic. lo bajó en su casa.

3/6/15 11:20 Lo lleve a Nélson a la oficina de Néstor Otero en Retiro y trajo doscientos cincuenta mil dólares (US$ 250.000) y la lleve al ministerio donde Nélson se la dio al licenciado Baratta.

3/6/15 14:00 lo lleve a Nélson al edificio de la ex YPF en Diagonal Norte y J.D.Perón, nos esperaba una persona en el 2do subsuelo y le dio a Nélson dos paquetes que le dijo que era 2.000.000 (dos millones de dólares). Lo lleve a Nélson con el dinero al ministerio, previo llamado al licenciado, le dio la orden que se lo dé al pelado secretario de José María Olazagasti y para que este se lo dé al ministro De Vido. El pelado se llama Hernán.

Tengo también que asentar que el día 28/5/15 lo lleve a Nélson al edificio Bs.As. Plaza de M. Sáenz 323/351 de Puerto Madero. De ahí Nélson retiro 1.200.000 (un millón doscientos mil dólares) luego lo lleve con el dinero al ministerio y se lo entregó al licenciado Baratta y también tengo datos del 28/5/15 lo llevé a Nélson al hotel de Esmeralda y retiro 1.000.000 (un millón de dólares) y lo llevamos al ministerio y se lo entregamos a Hernán en el subsuelo del ministerio para que se lo entregué a José María Olazagasti y este al ministro De Vido.

Dejo aclarado que todos los viernes voy a la quinta del licenciado Baratta que tiene en Curahué, 10 am Mapuche, a controlar el persona de limpieza y jardinería y en estos días los retiros de dinero Nelson lo hace con otro chofer y también a veces vienen gente en la oficina del licenciado a traer dinero.

8/6/15 12:15 lo llevé a Nélson a Cerrito 1266 y retiró 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares) y lo lleve hasta el ministerio y se lo dio al licenciado Baratta.

9/6/15 10:20 lo lleve a Nélson al edificio de la ex YPF y un tal Nivello que tenía que darnos nosotros estábamos con problemas para regresar por el tránsito y estaba cortado toda plaza de Mayo por el paro nacional, Nivello estaba con el “muerto”, decidió entregarle en persona al Licenciado Baratta en la oficina, se hablaba de 1.250.000 (un millón doscientos cincuenta mil dólares).

15/6/15 Me comentó Nelson que fue con otro chofer, Juan Carlos, a retirar 1.000.000 (un millón de dólares), yo ese día fui a Pilar y se lo llevo al Lic. a su casa en la noche.

16/6/15 12:30. Lo llevó a Nelson a Pte. Luis Saénz Peña 1047, retiró un millón de dólares en una caja de Cartón, luego recibió la orden por teléfono de que se lo tenía que dar a Hernán “el Pelado”, secretario de José M. Olazagasti; y se lo alcanzamos en el sótano del ministerio, que luego este se lo pasaría al ministro De Vido en mano.

18/6/15 15:20 Lo llevé a Nélson a Alem y Lavalle, luego fue caminando hasta 25 de mayo y Lavalle a un edificio y retiró 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares) y se lo dio al Lic. Baratta luego a las 19 hs la lleve al Licenciado a la casa del ministerio donde le entregó el dinero.

22/6/15 11:04 lo llevo a Nelson al Hotel Panamericano C. Pellegrini 551, retiró 200.000 (doscientos mil dólares) y se lo llevamos al Lic. Baratta que estaba en la habitación 183 VIP, con su hijo internado, luego más tarde lo lleve a su depto y el Lic. se llevó el dinero. Estábamos asombrados con Nélson lo que va acumulando e hicimos los cálculos llevará contabilizando en toda su gestión un promedio de 15.000.000 (quince millones de dólares) y 10.000.000 (de pesos).

22/6/15 Lo lleve a Nelson al “Dr” que fuimos varias veces que no están asentadas a retirar y también entregar dinero, esta vez fue a retirar papeles, la dirección es Rodríguez Peña 1978 “Dr. Norberto”.

23/6/15 13:45 Lo lleve a Nelson a Santa Fe, esquina Suipacha, esperamos que vinieran dos personas, una se llama Martín, con la custodia, trajeron un bolso negro que contenía 1.000.000 (un millón de dólares) y una bolsa gruesa de cartón con $500.000 se subieron al auto y luego se bajaron a dos cuadras, Nelson me dice vamos al ministerio a entregarle el bolso “al pelado”, lo hizo en el sótano del ministerio, el otro dinero Nelson lo subió a la oficina de Baratta, Nélson me dijo que trajo dinero personalmente, a veces Nelson no me da muchos datos al respecto.

29/6/15 11:30 Lo lleve a Nelson al 2do subsuelo de la Ex YPF (Diagonal Norte y Perón) donde nos esperaba el poseedor del auto VQ chapa HBK 548 gris plata de donde sacó del baúl una bolsa y que se la dio a Nelson, luego ya en el auto que fuimos para el dinero al bolso y dijo que eran 700.000 (setecientos mil dólares) que luego lo llamó al Lic Baratta y le dijo la cantidad y la orden de pasarlo al secretario de Olazagasti Hernán el Pelado, la paso en el subsuelo del ministerio de Planificación.

29/6/15 12:02 Lo lleve a Nelson al edificio Alem Plaza 855, salió del edificio el Sr. Armando (el de siempre) con una bolsa de cartón duro y subió a nuestro auto; lo llevó hasta IBM Ing. Butty donde se bajaron minutos a charlar, luego subió Nelson al auto, donde pasó la contenido del bolso que tenía y eran 500.000 US$ (quinientos mil dólares) fuimos al ministerio donde Nelson lo entregó el bolso al Lic Baratta en su oficina y luego a la noche cuando lo llevó al Lic. a su casa bajo los dos bolsos el de su propiedad y el bolso con el dinero.

30/6/15 12:04 Ingresamos con Nelson al estacionamiento debajo del hotel Hilton, donde se encontró con Javier de IECSA, este sacó dos paquetes del baúl de un auto y se lo dio a Nelson que en una había 1.000.000 y en el otro 500.000.

01/7/15 Llevó a Nelson al subsuelo. Un alto canoso en un VW chapa LBK 548, donde le entregó a Nelson un paquete con 1.000.000 US$, fuimos al subsuelo de ministerio donde le paso el dinero a Hernán El Pelado, secretarios del secretario del Ministerio de Planificación.

13/7/15 Isolux de Venezuela a una persona con una caja, Nelson 1.200.000. Llegan al ministerio y se lo entregan a Baratta.

13/7/15 Chile 851m donde subió a nuestro auto una persona perteneciente al proyecto yacimiento petrolífero Río Turbio con un bolso con un millón de dólares (1.000.000 US$) y se lo pasó a Nelson, luego ambos subieron con el dinero a la oficina del Lic. Baratta, luego a la noche cuando lo llevé al licenciado a su domicilio, bajó con los dos bolsos que se comenta anteriormente. De esta manera se ve que obtuvo un regalo premium por su cumpleaños en el día de la fecha.

21/7/15 11:00 Lo lleve a Nelson al edificio de Alem 855 donde subió al auto el Sr. Armando con una bolsa de cartón, se lo pasa a Nelson que contenía 1.000.000 US$ (un millón de dólares) como siempre se bajó Armando frente al edificio de IBM. Luego regresamos al ministerio y Nelson se lo entrega al Lic. Baratta en su oficina.

21/7/15 15:30 lo lleve al Nelson al ministerio de Turismo en Suipacha 1111, lo esperaba el Sr. Drago y le pasó un bolso con 750.000 US$ (setecientos cincuenta mil dólares) según Nelson y regresamos al ministerio y se lo alcanza al Lic. Baratta en su oficina.

27/7 14:10 lo llevó Alejandro a Nelson a San José y retiro dinero, me contó pero no me dijo la cantidad, y se la dio al Licenciado Baratta en su oficina.

30/7/15 11:15 lo lleve a Nelson al hotel esmeralda, donde volvía con un bolso que contenía US$ 500.000 y regresamos al ministerio donde entregó el dinero al Lic Baratta en su oficina.

03/8/15 Lo llevó a Nelson hasta Alem y Lavalle y se fue caminando hasta 25 de mayo y Lavalle y volvió con el bolso de 250.000 US$ (doscientos cincuenta mil) y regresamos al ministerio y se la dio al licenciado Baratta en su oficina.

4/8/15 15:50 Lo lleve a Nelson al subsuelo del Hotel Hilton que como parte del estacionamiento con el edificio contiguo, donde nos esperaban el sr. Sánchez Caballero y le entregó una bolsa que contenía 1.250.000 (un millón doscientos mil dólares) y regresamos al ministerio y se lo dio al Lic. Baratta. En su oficina, acompaño ticket de estacionamiento.

12/8/15 14:50 lo lleve a Nelson a Cerrito 1266 y retiro del edificio 500.000 dólares regresamos al ministerio y se lo dio Baratta en su oficina.

14/8/15 16:00 Lo llevó Alejandro, otro chofer, al hotel Panamericano y luego a 25 de mayo y Lavalle, seguramente a retirar dinero como siempre.

18/8/15 15:30 aprox me llama el chofer Alejandro Gancetti que estaba con Nelson y que este había entrado al edificio de Saenz Peña 323 y que volvió con un bolso, seguramente también traía dinero.

01/9/15 15:50 Lo llevó a Nelson al Hotel Panamericano, donde ingresó a retirar dinero con un bolso negro de siempre: a los 20 minutos salió y me dijo que retiró 1.200.000 US$ (un millón doscientos mil dólares) y lo lleve al ministerio de Planificación y se lo entregó al Lic. Baratta en su oficina. Luego a la noche cuando lo lleve al Lic a su casa bajo con su bolso personal y el bolso negro que tiene una cinta azul y blanca. Con todo el dinero para su departamento. Previamente a todo esto, Nelson me comentó que durante mi ausencia al ministerio, porque concurría a controlar las reparaciones en su casa del country de Mapuche, del Lic. Baratta, retiraba dinero de los lugares habituales de siempre, de dos o tres veces por semana, y que también lo llevaban a la oficina del licenciado en otras ocasiones.

7/9/15 16:15 Lo lleve a Nélson a la calle 3 de febrero 2570 – CABA, donde estacione en el :subsuelo cochera 24M bajo del auto al ascensor y volvió luego con el bolso lleno de dinero y me dice Nelson que eran 1.200.000 US$ (un millón doscientos mil dólares) y luego teníamos que ir a Cerrito 1266 pero la persona de este lugar se fue al ministerio que se llama Santos, Nelson lo llamó y le dijo que nos espere y no entre; luego este acuerdo pasmos por Paraguay 610, donde Nelson entró al edificio a dejar un sobre; mientras yo esperaba que volvieran, ví en dinero en el bolso, confirmé de ver el dinero que me había dicho. Luego fuimos al encuentro de Santos, estaba en la puerta del ministerio por Yrigoyen 250 y donde Santos sube al auto nuestro con un bolso y luego le pasa un paquete con US$ 200.000 (Doscientos mil dólares), Santos le decía a Nelson que moviera un expediente por unos pagos por US$ 300.000 pedorros (trescientos mil dólares), para la compra de “mantas y electrodos” para soldar caños. Se bajó a la vuelta de Paseo Colón esta persona y nosotros con Nelson entramos al ministerio y Nelson le subió el dinero que recaudó a la oficina del Licenciado Baratta a la noche los lleve al Licenciado y Nelson a la Embajada de Brasil y dejaron el muerto, como le dicen ellos, en el auto. Y estaba el dinero en el bolso y también en el bolso persona del Licenciado.

Después que estuvieron 1/2 hora en la Embajada lo lleve al Licenciado Baratta y bajo con todo el dinero a su depto y, luego, lo lleve a Nelson a su casa. La verdad de que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que se roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias (acompañó dirección escrita por Nelson).

14/9/15 15:58 Lo lleve a Nelson al edificio del “Bs As” Plaza de Manuela Sáenz Peña 351m de Puerto Madero, donde Nelson entró y retiró 750.000 US$ (setecientos cincuenta mil dólares) y se lo llevamos al licenciado Baratta al ministerio de Planificación a su oficina.

1/10/15 17:55 Lo lleve a Nelson a 3 de febrero 2750 entramos al subsuelo a la cochera 25 donde esperamos que viviera una persona con un bolso grande negro y una bolsa de papel grueso que en total eran 1.200.000 US$ (un millón doscientos mil dólares), y se lo llevamos al domicilio del Lic. Baratta, donde Nelson subió al depto y se lo entregó en mano a las 18:25 hs. aproximadamente.

06/10/15 11:21 hs. Lo llevó a Nelson al edificio Alem Plaza (Córdoba y Alem) donde subió a nuestro auto la persona de siempre y le dio a Nélson un paquete, que Nelson lo pasó al bolso luego, y eran US$ 400.000 US$, esta persona se bajó a la altura del edificio IBM que está muy cerca. Nos fuimos al ministerio donde se le dio al Lic. Baratta el bolso con dinero.

06/10/15 17:30 Lo lleve a Nelson a Venezuela 151, donde subió una persona con una caja al auto nuestro, y lo lleve a esta persona hasta Avenida Corrientes y Alem. Luego seguimos para el ministerio, en el viaje pasó el dinero que traía la caja al bolso una cantidad de 250.000 US$ (doscientos cincuenta mil dólares) y se lo dio al Lic. Baratta el bolso con dinero.

08/10/15 Lo lleve a Nelson tipo 11:30 a Diagonal Sur 610, frente a la secretaria de Industria, entró con el bolso que lleva siempre y volvió con 1.000.000 US$ (un millón de dólares) regresamos al ministerio y se lo llevó a la oficina del Lic. Baratta.

14/10/15 12:01 Lo lleve a Nelson al hotel Panamericano, entró con un bolso y volvió con 1.300.000 (un millón trescientos mil dólares) y regresamos al ministerio y se lo dio al licenciado Baratta en su oficina.

14/10/15 12:51 Lo lleve a Nelson al restaurante Estilo Campo (A.M.de Justo 1840) donde lo esperaba el juez Oyarbide y retiró una resolución judicial, la custodia del juez estaba en un Renault Fluence chapa MMJ 099.

19/10/15 19:50 Lo lleve al Lic. Baratta y Nelson a Andonaegui 2148, decían que tenían que ver a “J”, de Javier (de inteligencia me parece).

21/10/15 11:33 lo lleve a Nelson al edificio Bs As Plaza (M. Saenz Peña 323/351) entró con el bolso y volvió con 350.000 US$ (trescientos cincuenta mil dólares), dentro del bolso, en el viaje de regreso llamó al “Ingeniero” para preguntarle si podíamos pasar por el Panamericano y este le dijo que sí, entonces tipo 12:15 hs llegamos al hotel, entró y regresó con 450.000 US$ (cuatrocientos cincuenta mil dólares), y de ahí regresamos al ministerio y le dio el bolso con todo el dinero al Lic. Baratta.

22/10/15 11:50 lo lleve a Nélson a 3 de febrero 2750 CABA, cuando llegamos el porteño de vigilancia nos preguntó si veníamos para Super Cemento y Nelson le contestó que sí y nos dijo que pasáramos hasta el subsuelo y estacionamos en la cochera 23, Nelson tomó el ascensor con el bolso y volvió con US$ 800.000 (ochocientos mil dólares), cuando salimos a la calle, en la esquina, se nos quiso cruzar un auto AVEO chapa J.. 249 en lo que recuerdo y nos seguía persistentemente y en Av. del Libertador cuando doblo (veníamos por Congreso) en el primer semáforo me adelanto en contramano hasta cruzar y seguir rápidamente, con una maniobra lo despiste y vinimos al ministerio y le contamos al licenciado Baratta lo sucedido y nos dijo que tengamos cuidado y tengamos más abiertos los ojos. Me mandó a salir del ministerio con el auto para ver si me seguía alguien. A partir de ese día, hace que la gente venga a traer el dinero al ministerio, entraban por la cochera porque nadie los revisaba y subían a la oficina del Lic.

Hoy. 3/11/15 14:00 salió Nelson con otro chofer, Juan Carlos Ramos, a retirar por la zona de Retiro lo que me dijo Nelson.

