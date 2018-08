La reacción de Oriana Sabatini después de las críticas por el Photoshop en las fotos con Paulo Dybala

Lucía Rubio, la secretaria de Fabián Doman opinó del retoque y la actriz no se quedó de brazos cruzados.

Lucía Rubio, la secretaria de Fabián Doman en Nosotros a la Mañana, opinó del retoque que poseen las imágenes de Oriana Sabatini junto a Paulo Dybala en Grecia y la actriz respondió con una reacción en las redes sociales.

“Lo matan a Dybala y Oriana, para la edad que tiene, no me parece el cuerpo que tiene. Es hermosa, pero en las fotos de Instagram es una cosa y ahí (en la revista) es otra. Y a Wanda la matan y a la chica no. ‘Ay, no es joven’. En Instagram es una cosa y ahí… Seamos reales”, manifestó Rubio esta mañana.

ElTrece compartió el video y una cuenta respondió: “Me parece un horror, sinceramente. ¿Por qué todo tiene que girar en torno al cuerpo? ¿Acaso es lo único que tiene el ser humano? El cuerpo es solo un envase, también existen otras cosas”.

Oriana no quiso generar polémica pero, sin desentenderse del tema le dio like al comentario de la cuenta Nutricion.arg.

