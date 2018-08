Al borde del llanto, Connie Ansaldi habló de la polémica por los reemplazos en “Cortá por Lozano”

La panelista del ciclo se entristeció porque no la convocaron para ocupar el lugar de la conductora durante sus vacaciones.

Luego de volcar toda su furia en Twitter por no ser convocada para reemplazar a Verónica Lozano en la conducción de su ciclo, Connie Ansaldi aclaró sus furibundos tweets en un vivo de Instagram y aseguró con la voz quebrada por la tristeza: “No hay interna con nadie, lo que me pasa tiene que ver conmigo”.

“Necesitaba hacer este vivo porque me parece que es la mejor manera de comunicarnos, hablarles a ustedes sin nadie en el medio”, le comenzó diciendo la panelista de Cortá por Lozano a sus seguidores de Instagram este martes a las 23.

Entonces, luego de realizar un profundo análisis acerca de las notas sobre su enojo y de los “titulares que obviamente tienen que vender”, la también conductora y publicista expresó: “Ni Nikki (por Nicole Neumann) ni Zaira (Nara) ni Paula (Chavez) ni el Chino (Leunis) ni Lizy (Tagliani) tienen nada que ver en lo que a mí me pasa ni en lo que sucede o las cosas que yo escribí”.

Además, Connie remarcó que todas las figuras elegidas para reemplazar a Lozano en su semana de vacaciones son personas que ella ama, adora, respeta y disfruta trabajar.

“Tampoco tienen que ver mis compañeros productores que son mis pares y no tienen el poder de decisión de muchas cosas. No hay una interna ni un problema entre nosotros, más allá de que en la cotidiana hay cosas que me gustan mucho o me gustan menos”, indicó.

Luego de describir a Verónica como una “buena compañera, generosa y gran profesional”, Ansaldi pasó a hablar de sus problemas internos. “Lo que a mí me pasa tiene que ver conmigo, no tiene nada que ver con nadie más y si alguien se ha sentido herido en sus susceptibilidades le pido disculpas pero tiene que ver con el rol que yo me doy cuenta que ocupo y que creo que podría ocupar”, agregó.

En ese momento, ya más relajada que al comienzo de la transmisión, la también panelista de Morfi, todos a la mesa, explicó que el mucho o poco lugar que tiene en el medio se lo ganó trabajando.

“Muchas veces veo pasar un montón de situaciones y en general no digo nada y a veces uno se harta. Son 21 años en el medio, no tengo representante ni nadie que vaya a hablar por mí y de todas las cosas que digo me hago cargo”, agregó.

“Tengo que demostrar todo el tiempo que valgo y por qué fui convocada y no hablo de este caso puntual sino a lo largo de los años y eso es agotador. Hay momentos para todo en la vida y yo sentí ayer que por una circunstancia tenía que decir algo y lo dije, nada más”, deslizó en ese mismo sentido.

Ya hacia el final de su vivo, Ansaldi repitió que no le gusta que se involucren a los demás “porque es un problema mío con mi carrera, con el lugar en donde estoy, con sentir que tengo que demostrar todo el tiempo y a veces me agota”.

“Y no tiene que ver solamente con el trabajo en sí, tiene que ver con mimos, con premios que se dan, con lugares extras, con incentivos, y en este momento quizás lo hubiera necesitado”, sumó entristecida por los rebotes que tuvieron sus dichos en Twitter.

“Todo aquello que pueda suceder a partir de ahora tendrá que ver pura y exclusivamente con la onda expansiva de amor o de enojo que se pueda generar con todo esto que resulta sinceramente muy incómodo”, indicó la compañera de Nicole y Lizy en esa charla en vivo con sus fans.

Antes de despedirse, Ansaldi también contó que habló con todos los reemplazos femeninos de Lozano (Zaira, Nicole, Lizy y Paula) por separado para pedirle disculpas “por si se sintieron ofendidas”.

Y cerró, visiblemente conmovida por esta situación: “Es muy importante el reconocimiento y esta es una profesión en donde todo el puto tiempo tu lugar corre peligro, o tenés que agradecer por estar donde estás. Todos somos muy vulnerables, muchos compañeros se están quedando sin laburo y es difícil”.

Cabe destacar que el lunes, luego de enterarse de que ella no iba a ser una de los reemplazos de Verónica, pese a ser panelista de su programa y tener 21 años de carrera, Connie se volcó a Twitter para expresar su “sorpresa” al respecto.

En pocas palabras la presentadora dijo que muchos ven su trabajo, aunque no lo productores; y aunque remarcó el merecidísimo lugar de sus colegas, deslizó que ella puede “generar contenido propio” y esa es una “virtud que no la tiene mucha gente”.

