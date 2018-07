Nancy Duplaá hizo una jugada descripción del romance retro de Natalia Oreiro y Pablo Echarri

Nancy Dupláa habló de su relación con Natalia Oreiro y Pablo Echarri.

Una insólita controversia se produjo en las últimas semanas alrededor de Pablo Echarri (48) y Natalia Oreiro (41), luego de que la prensa les preguntara a cada uno por separado si podrían volver a trabajar juntos en una ficción.

Ajena a la polémica, Nancy Duplaá (48) afirmó que permitiría que el papá de Morena (15) y Julián (8) trabajase con su ex pareja: “Antes que nada, quiero decir que ni yo, ni nadie le puede decir a Pablo qué hacer y qué no. Por supuesto que no tendría problemas en que Pablo y Natalia trabajasen juntos. La verdad es que la posibilidad laboral nunca se dio y, así y todo, estamos hablando de eso. ¡Y además pasaron 20 años!”.

Luego, Nancy se refirió a la cordial relación que mantiene con la uruguaya en una nota con la revista Pronto, en la que además dio su punto de vista respecto de los motivos que precipitaron el final del amor entre Echarri y Oreiro, que duró cinco años. “Con Nati nos cruzamos tres o cuatro veces y siempre fue muy amorosa conmigo y yo también con ella. La familia de Pablo le tiene cariño a Natalia. Fue un lindo amor que un día dejó de existir. Pero entiendo que haya morbo”.

Así, Nancy Dupláa echó por tierra las especulaciones de que había mala onda entre ella y Natalia Oreiro a causa de Pablo Echarri.

