Luli Salazar presentó a Matilda y habló de Martín Redrado

’’Me hubiese gustado a formar una familia tradicional. La primera que se enteró es mi mama mi mejor amiga y mi pareja, es una decisión que tomé estando en pareja con él. Pensé que iba a ser en pareja, pero yo no postergo nada por nadie’’, comentó la rubia sobre su maternidad.

’’Mis hermanas cuestionan todo, se creen las grandes madres y a veces cuando me enojo me voy de los grupos y después me vuelven a integrar’’, añadió.

En cuanto al economista Martín Redrado, comentó: ’’Está todo bien, tenemos relación por la beba, hablamos de todo de la actualidad, de los bitcoin. ’El otro día se quedó con Matilda y yo me fui a entrenar, cada uno en sus espacios. Costó mucho fueron muchos años, muchas idas y vueltas’’.

El video:

Fuente: https://www.primiciasya.com/primicias/luciana-salazar-presento-matilda-teve-y-hablo-martin-redrado-n1646055.html

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments