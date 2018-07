Las polémicas declaraciones del actor que hace del papá de Luis Miguel en la serie sobre el cantante

El actor que encarna a Luisito Rey, el malvado padre del artista, no se guardó nada a la hora de opinar del cantante.

“Desde el primer capítulo me odian, pero también me dicen que no pueden apartar la mirada. Eso es interesante”. Óscar Jaenada (43) interpreta a unos de los personajes más populares del momento: Luisito Rey, el malvado padre de Luis Miguel (48).

La serie de Netflix que narra la vida del cantante es furor en la Argentina y en buena parte del mundo. Y, semana tras semana, da a conocer detalles de la vida del cantante que hasta ahora eran un verdadero misterio.

Y aunque quien interpreta al cantante es Diego Boneta, el del español Jaenada es quizá el personaje más comentado de la ficción. En cada capítulo, su maldad se acrecienta, acapara miradas, provoca odio y hasta cierta indignación.

Sin embargo, poco se sabe de él en la Argentina. En su país, en cambio, es un habitual crítico de la industria cinematográfica y un actor muy reconocido: interpretó a Camarón de la Isla, una de las principales figuras del flamenco. Y en México, en tanto, saltó a la fama por su increíble personificación de Cantinflas, el célebre comediante.

Pero no sólo tiene talento para actuar. También hace gala de sus virtudes a la hora de declarar. En cada nota, Jaenada no se guarda nada y opina de todo sin importarle el qué dirán.

Una muestra de ello es su sinceridad al momento de hablar de Luis Miguel y su trayectoria. Lejos de fingir fanatismo, como suele ser habitual en los actores que participan de una ficción biográfica, el español reconoce que no tiene idea de la discografía del músico.

“Yo desde el primer día dejé claro que entraba en el proyecto por el personaje de Luis Rey. De Luis Miguel solo conozco dos canciones y ni me las sé, simplemente las he escuchado”, sostuvo, por ejemplo, súper provocador, en una entrevista con la revista estadounidense Esquire.

Y agregó, en el mismo tono: “Por tanto estoy muy alejado de todo el gossip (chisme) este. He actuado con mucha libertad. Ahora, después del estreno, entiendo que me vinculen un poco a Luis Miguel… Pero a mí, ni fu ni fa”.

Además, sobre su encuentro con Luis Miguel sostuvo que no fue importante en lo personal para él sino sólo en laboral: “Simplemente le hice algunas preguntas, tenía un par de cosas que necesitaba saber. Pero no son cosas tan trascendentales como se puede llegar a pensar, sino más del tipo de a qué hora se levantaba por las mañanas o qué desayunaba”.

Y remarcó que a él más que nada le interesó saber sobre la figura de Luis Rey, que le “pareció muy interesante”. “Vi un par de historias de su biografía que me parecieron muy de película, casi difíciles de creer. Eso es lo que me gusta: dar sentido a todo eso”, explicó.

En otra entrevista, con la revista Vanity Fair, había dicho que “el que quiere ser famoso tiene que trabajar para ello”, en referencia a Luis Miguel. Y sumado: “El que no quiere serlo no te preocupes que no lo va a ser. Eso depende mucho del artista en concreto y Luis Miguel era un tipo vanidoso”.

