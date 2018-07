La novia de “Pity” Álvarez contó qué le pidió el cantante mientras estaba prófugo

Ante policías que tomaban nota, D. contó lo que vio: cómo Álvarez mató de tres tiros en la cara y uno en el pecho a Cristian Díaz

D., oriunda de Hurlingham, de 24 años de edad, había comenzado una relación con Cristian “Pity” Álvarez hace un año atrás. Ayer a la madrugada, D. terminó en un lugar sumamente incómodo en su cabeza: podía elegir declarar como testigo o como imputada, hablar o callar y ser una encubridora.

Así, D. se presentó ayer por la tarde en la comisaría N°52 de la Policía de la Ciudad, la misma en la que se entregó el cantante de Viejas Locas hoy por la madrugada, para ofrecer su testimonio. No se definió como su novia, aseguran fuentes en Tribunales, “dijo ser una ‘amiga'”.

Ante policías que tomaban nota, D. contó lo que vio: cómo Álvarez mató de tres tiros en la cara y uno en el pecho a Cristian Díaz en las baldosas que separan las torres 11 y 12 en el barrio Samoré. “Me quedé en estado de shock”, le dijo a la Policía, palabras más, palabras menos: “Y de ahí nos fuimos a Pinar de Rocha”, a la disco de Ramos Mejía, con un show del cuartetero Ulises Bueno.

ratificó con su relato lo que había dicho E., el testigo original del hecho que estaba junto a Díaz y que ya declaró ante el juez de la causa, el doctor Martín Yadarola. Aseguró que la presunta víctima del cantante de Viejas Locas se acercó al músico para saludarlo, que el saludo devino en una discusión y que Álvarez tomó su arma para dispararle y luego caminar al Volkswagen Polo, cuyas llaves D. tenía en su bolsillo. Álvarez las tomó para conducir él hasta la disco. D., mientras tanto, seguía en shock, como atontada, en el asiento de pasajero.

Una pequeña pistola calibre 7.65 fue encontrada en un drenaje cercano a la torre 12. Álvarez la habría usado para matar a Díaz. El juez Yadarola ordenó que sea peritada por la Policía porteña, así como un celular que estaba en el bolsillo de la víctima. Es probable que se encuentren las huellas de D. en el arma: la “amiga” de Álvarez aseguró que el cantante le pidió descartarla.

No habló de consumo de drogas por parte del cantante en el departamento antes de bajar a la vereda donde ocurrió el crimen. Afirmó, en cambio, que Álvarez le pidió que le alcance “un poco de pasta base que tenía en la mochila”, a mitad de camino hacia Pinar de Rocha, a bordo del Volkswagen.

Ya en la disco, D. y “Pity” se separaron, luego de que la joven se encontrara con familiares en el lugar. Fuentes policiales aseguran que volvieron a encontrarse en la casa del padrastro de la joven en William Morris, en donde el hombre habría intentado convencer al músico para que se entregara, para intentar llevarlo una comisaría. Álvarez se habría arrepentido a mitad de camino, al grito de “yo no me entrego, yo no me entrego”.

Su declaración en la comisaría N°52 deberá ser ratificada ante el juez Yadarola en Tribunales: D. no se había presentado hasta este mediodía, mientras Álvarez esperaba ser trasladado para declarar tras una descompensación.

