Fin de semana de locura para Nahir Galarza: padeció condiciones de hacinamiento en su celda

Un extraño operativo se dio en la comisaría donde está detenida la joven acusada de haber matado a su ex novio de dos disparos.

Según pudo saberse tras romperse un “Hermético Secreto Político/Policial” en la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, Nahir Galarza, (detenida desde el 2 de enero y que se encuentra aguardando los fundamentos del fallo en primera instancia que serán leídos el 24 del corriente mes para poder iniciar las correspondientes apelaciones a Cámara de Casación, Corte Suprema de Justicia y CIDH) vio invadida su celda (de solo dos metros de ancho por dos metros de largo) en forma compulsiva y sin explicación alguna, por la inclusión de otras dos jóvenes veinteañeras detenidas con dictado de Prisión Preventiva en la “Comisaría del Menor y la Mujer”.

Si bien la justicia entrerriana habría exigido realizar un silencioso operativo, y que con la excusa de reacondicionamiento de las celdas por cuestiones climáticas la celda de Nahir fuese forrada en los barrotes de puerta y ventanas con papeles, nylons y cintas adhesivas, se supo que la intención real habría sido que Nahir Galarza no viera al nuevo detenido, no solo porque se trataba de un masculino sino, por tratarse de un policía de la ciudad acusado por Corrupción.

Lo cierto es que incumpliendo con las normativas de la “Comisaría del Menor y la Mujer” el detenido en forma secreta por sus superiores, desde el jueves 12, es el Suboficial Principal Alejandro Fernández de la “División Investigaciones”.

Fernández está acusado de corrupción (por levantar sobres con coimas) y de avisar con anterioridad a los narcotraficantes sobre inminentes allanamientos que la justicia dispondría en su contra.

Uno de ésos allanamientos fue notorio y muy sugestivo ya que al irrumpir los narcos asesinaron, y de un tiro en la cabeza, al Suboficial Froilán Pedroza, celebre en la ciudad por ser el encargado oficial de custodiar a Nahir Galarza en sus traslados desde la comisaría a los tribunales.

Pedroza días antes había denunciado ante sus superiores las maniobras ilícitas del Suboficial Fernández y sobre la posible connivencia de Fernández con varios jefes policiales departamentales. El detenido llegó a la comisaria, en forma sorpresiva, tras haber sido denunciado por los vecinos de recaudar sobres con dinero de coimas del narcotráfico para “Liberar Zonas” en Gualeguaychú por lo que finalmente fue detenido y procesado por el delito de ‘Cohecho pasivo’.

Asimismo hubo un detalle que también llamó mucho la atención de investigadores y periodistas locales y fue el reiterado e insistente pedido del Jefe de la Policía Departamental de Gualeguaychú .el Comisario Mayor Carlos Pérez, para que trasladen a Nahir Galarza de su “Comisaría del Menor y la Mujer” al Penal de Concepción del Uruguay, con la excusa humanista, de que la joven estudiante estaría más cerca de su universidad (UCU) para rendir los exámenes de su carrera de Abogacía para los que se viene preparando desde su detención.

La justicia entrerriana no solo desestimó el pedido del Jefe Policial, ya que ratificó que no tomará medidas de traslado hasta que el fallo condenatorio en su contra esté firme, sino que además advirtió que dará lugar a las denuncias por connivencia policial al esconder un adulto masculino en una comisaría para menores y mujeres; así como también las referentes al incumplimiento de las “Convenciones Interamericanas en materia de Violencia Institucional y tratados de Protección de la mujer” realizadas ante Amnistía Internacional entre otros organismos internacionales de derechos humanos por las condiciones infrahumanas que debió padecer Nahir Galarza durante estos siete meses de detención quien aún no posee un fallo condenatorio firme en su contra.

