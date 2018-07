Escándalo: la madre de Antonella, hija de Carlitos, demanda a la familia Menem

Amalia Pinetta reveló el porqué de su decisión y que la “motivó” a llevar a los Menem ante la justicia.

Amalia Pinetta, la madre de Antonella Menem, hija de Carlitos Jr., inicia una demanda judicial contra la familia Menem. “Yo cité a la familia a la justicia por todas las cosas que dijeron de mí durante todos estos años”, reveló en Involucrados.

“La que inicia la demanda soy yo, la mediadora involucra a mi hija porque fue damnificada de rebote, más allá de su daño psicológico. Más allá de que Anto hoy ya no quiere saber nada, pero muchos años imploró que le dieran amor”, dijo Amalia.

“Lo hago ahora porque me cansé de callar. Yo trabajo en los medios y nunca hice talk show de esto, todos me conocen, y jamás dije nada de esto. Me cansé, nunca especulé con esto. Yo quiero una retracción pública de todo lo que dijeron de mí. A mí la plata no me interesa porque no la necesito”, cerró Pinetta.

Por otro lado, el abogado de la familia Menem, Diego Storto, señaló que “la denuncia es ilógica. Es por daños y perjuicios. La familia Menem está muy tranquila con todo esto, porque seguramente esta mediación no va a llegar a nada”.

