El motorman de la Tragedia de Once habló de las víctimas y cruzó de De Vido

Marcos Córdoba sostuvo que hizo “todo lo posible” para frenar el tren y entre lágrimas dijo que “si no era yo, hubiera pasado con otro”.

Marcos Córdoba, el conductor del tren que chocó en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, respondió este miércoles a las acusaciones del ex ministro Julio De Vido y se emocionó al recordar a las 51 víctimas de la tragedia.

En una entrevista con el programa Animales Sueltos, Córdoba sostuvo que De Vido estuvo “equivocado” cuando dijo en su declaración indagatoria que el motorman “omitió apretar los frenos”.

“Ese día me levanté, hice mi trayecto normal y cuando voy llegando a la estación de Once, a 1.200 metros aproximadamente, empiezo a aplicar los frenos, y cuando veo que no frena, ahí hago la aplicación de emergencia, que es el freno total del tren. Al ver que no frena, atino a aferrarme de la manija del tren y esperar el impacto”, declaró.

“Que quede claro que yo hice todo lo posible”, aseguró. Córdoba, condenado en 2015 a tres años y seis meses de prisión, pidió que “no acusen, ya tienen las pruebas” y confesó que a veces piensa que hubiera pasado si “hubiese muerto”.

“Yo, laburante, me levanté a la mañana como todos los días a ganarme el pan, y que venga gente de afuera y te culpe, cuando tenés todo ahí (por las pruebas), como si fuera que vos decís la verdad y nadie te la cree…”, agregó.

El conductor del Chapa 16 del tren Sarmiento contó además que continúa haciendo terapia “porque no es fácil, es una mochila que no te la sacás más”.

Cuando le preguntaron por los familiares de las víctimas, Córdoba rompió en llanto. “Los acompaño y es un dolor que no se va a terminar. Me pone muy mal por todos esos familiares que no pueden tener a sus parientes. No me hubiese gustado que pase esto, pero si no era yo hubiera pasado con otro”, lamentó.

El ex ministro Julio De Vido, preso desde hace ocho meses por desviar sumas millonarias de dinero hacia la mina de carbón de Río Turbio, está acusado en este caso de estrago culposo agravado de muerte.

En su declaración indagatoria de este miércoles, que realizó por videoconferencia desde la cárcel, De Vido rechazó los delitos que se la atribuyen y se refirió al maquinista, sobre quien dijo: “omitió apretar los frenos y sólo eso llevo a generar el accidente”.

En tanto, la abogada del maquinista, Valeria Corbacho, aseguró que “la gente tiene que entender que Marcos Córdoba no fue un irresponsable que no frenó”.

“Él aplica la emergencia y ese freno no funcionó porque a este tren le faltaban compresores, y los pocos que andaban, como había fugas de aire, se recalentaban y dejaban de andar”, precisó.

A su vez, afirmó que el ex director de Material Rodante de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) Roque Cirigliano “cinco días antes (del hecho) reconoce que todas estas falencias hacían que dos formaciones completas estuvieran condenadas a la inactividad, y una de ellas es el Chapa 16 que condujo Marcos Córdoba”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments