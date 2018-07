Durísima revelación: Nahir Galarza perdió un embarazo de Fernando Pastorizzo dos meses antes del asesinato

El fiscal leyó los más de 104 mil mensajes que ambos se mandaron en 2017. Uno de ellos le llamó la atención.

Fernando Pastorizzo se enteró de que iba a ser padre en octubre de 2017 luego de que Nahir Galarza, su novia y futura asesina, se lo contara. Sucede que la joven condenada a cadena perpetua sufrió un aborto espontáneo pocas semanas después de haber quedado embarazada y esa conversación se convirtió en una de las pruebas con las que la fiscalía basó su pedido para que el Tribunal le diera la pena máxima.

Es que uno de los fiscales de la causa, Sergio Rondoni Caffa, tuvo acceso a las conversaciones de la pareja. Durante las instancias previas a la elevación a juicio, leyó los más de 104 mil mensajes que Fernando y Nahir habían intercambiado sólo en el último año. Uno de ellos le llamó la atención.

“Nahir perdió un bebé que era de Fernando dos meses antes de matarlo”, explicó el fiscal. De acuerdo al hombre que trabaja para la Justicia, cuando Nahir le contó por mensaje que había sufrido un aborto espontáneo, el joven de 20 años la consoló con un mensaje que demostró el vínculo que mantenían. “No te preocupes, después tendremos otro”, expresó en diálogo con BigBang News.

Los fiscales descartaron la incorporación del video íntimo que se filtró en las últimas horas porque no probaba la relación. “Para nosotros fue un video más. Una filmación de ese tipo la puede hacer gente que ni siquiera tiene una pareja, incluso amantes casuales. Por eso es que la fiscalía no le dio tanto ímpetu al video. Por eso no lo ofrecimos como prueba”.

