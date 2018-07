Con Jorge Sampaoli afuera de la Selección, ¿quién debería ser el nuevo DT?

Los nombres que resuenan son varios: Almeyda, Almirón, Gareca y hasta el regreso de Martino y Pekerman.

Jorge Sampaoli ya no es el Director Técnico de la Selección Nacional y Claudio Tapia viajó a Marbella con la certeza de que Jorge Sampaoli ya no sería un problema para la AFA. El presidente estará en el centro de alto rendimiento que proyecta a futuro como la base de operaciones de la Selección Argentina en Europa. Y cerca suyo dicen que “no está apurado” por elegir al sucesor del Zurdo de Casilda. No obstante, Chiqui tiene sus preferencias, según pudo averiguar Clarín.

Mauricio Pochettino es el entrenador que más lo seduce. Incluso, lo tenía mejor considerado que a Sampaoli.

Esta semana, Daniel Angelici reconoció fue uno de los dirigentes que más impulsó la llegada del Zurdo. A la vista de los resultados, un fracaso que deberá asumir el titular de Boca y vice de la AFA. Tapia no quedará exento, obviamente. Aunque su deseo de contratar al técnico nacido en Murphy está muy lejos de ser una realidad. Es una utopía.

Cuando Zinedine Zidane renunció al Real Madrid, Pochettino era uno de los apuntados por Florentino Pérez. El pupilo de Marcelo Bielsa le dijo “no” y en mayo firmó la renovación de su contrato con Tottenham Hotspur hasta 2023. En la Premier League, además, tiene su propia Selección. Nueve de sus jugadores fueron protagonistas de las semifinales: Danny Rose, Eric Dier, Harry Kane, Kieran Trippier y Dele Alli en Inglaterra; Toby Alderweireld, Mousa Dembélé y Jan Vertonghen en Bélgica y Hugo Lloris en Francia. Asumió un compromiso y lo respetará a rajatabla.

Diego Simeone ya dio señales de que no abandonará Atlético de Madrid. Nunca quiso hacerse cargo de la generación de Messi, un condicionante para cada entrenador, y tampoco está dispuesto a asumir en esta coyuntura crítica. En los audios de Whatsapp que se viralizaron ponderó a Cristiano Ronaldo por encima de Leo. Todo un indicador de que no se observa en Qatar 2022.

Marcelo Gallardo, en tanto, no comulga con la actual dirigencia de la AFA. Desde la famosa frase de la “guardia alta”, cuando sugirió que la concentración de poder en las altas esferas podía perjudicar a River, no está bien visto en la AFA. Rodolfo D’Onofrio, presidente millonario, advirtió que no pondrá trabas respecto ante una hipotética designación. Nadie cree que vayan a levantar el teléfono para llamar al Muñeco. Y si quisieran hacerlo, ya conocen la respuesta.

El nombre de José Néstor Pekerman se instaló en los últimos días. La AFA quiere recuperar su fructífero trabajo en los juveniles, aquel que fue arrasado por la debacle institucional. Su continuidad en Colombia no está confirmada. Ayer, el diario El País de Cali publicó que su salida es inminente. Desde enero de 2012 que está al frente del seleccionado tricolor. Dirigió las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.

De cualquier modo, su rol podría ser más gerencial. Para el trabajo de campo Tapia quiere un entrenador más joven. Y de los terrenales, el que más le gusta es Matías Almeyda (44), que también está en la órbita de México. El Pelado, al frente de Chivas de Guadalajara, consiguió cinco títulos en los últimos tres años: la Liga de MX 2017, la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, dos Copas de México en 2015 y 2017 y una Supercopa mexicana 2016. Diego Turnes, ex vice de River y hombre de confianza de Chiqui, tiene diálogo permanente. Y hay un plus: conoce la Selección Argentina. Jugó los Mundiales de Francia ’98 y Corea-Japón 2002, además de los Juegos Olímpicos de Atlanta ’96.

Más atrás surge Ricardo Gareca, revolucionario en Perú y con pasado celeste y blanco.

Hace dos semanas, el Tigre brindó una conferencia de prensa en Lima y se declaró “técnico libre”. Es casi un hecho que no continuará dirigiendo al seleccionado incaico. “Me preparé para dirigir a la Selección Argentina; el destino dirá…”, le había dicho a Clarín el año pasado. Colombia también está interesado en contratarlo, teniendo en cuenta la situación de Pekerman y que se trata de un entrenador que conoce el medio:fue jugador de América de Cali a mediados de la década del ochenta y su entrenador en 2005.

¿Y si vuelve Gerardo Martino? Esta posibilidad anda dando vueltas en la cabeza de algunos dirigentes. Tapia tiene una excelente relación con el Tata. Su renuncia obedeció a la negativa de los clubes a cederle jugadores para el Sub 23 que participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Paraguay, otra de las selecciones que dirigió, lo tiene en carpeta.

Jorge Almirón, actualmente en Atlético Nacional, es un tapado. Le gusta a Angelici. También lo seducía Sampaoli. Y la última elección no salió nada bien. Por eso será Chiqui el que termine pesando. Aunque buscará el respaldo del Comité Ejecutivo para no asumir el costo político. Tapia tiene claro que en apenas 474 días al frente de la AFA ya se cargó dos entrenadores:Edgardo Bauza, a quien heredó de la Comisión Normalizadora, y Sampaoli. Se invirtió mucho dinero y no hubo resultados. La peor combinación para un dirigente.

