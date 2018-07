AMP convoca a Paro Nacional y movilización

En solidaridad con los docentes reprimidos en Chubut y Corrientes y por

Paritaria Nacional, AMP convocó al Paro de CTERA decidido para este martes.

Mañana los delegados de AMP seguirán deliberando en asamblea y a la 11 hs

movilizarán en Plaza 25 de Mayo junto a organizaciones sociales.

La Adhesión al paro nacional de CTERA fe tomada en el marco de una reunión

de Delegados Departamentales donde se denunció la escalada represiva y el

ajuste salarial a la docencia consecuencia de la disolución de la paritaria

nacional. También se trató la inminente profundización del ajuste tras el

pacto firmado entre Cambiemos y el FMI

En una conferencia de prensa realizada el pasado viernes, Rogelio De

Leonardi, titular de AMP y de la Sec. de DDHH de CTERA, informó lo resuelto

por la Central, en relación con la medida de repudio a la represión sufrida

por docentes en Chubut y Corrientes.

En línea con esto, el gremialista explicó que el paro, llamado bajo la

consigna “la represión es el límite”, servirá para superar el ocultamiento

que hacen los medios hegemónicos de lo que ya es una escalada represiva

contra quienes protestan por recomposición salarial.

En virtud de esto, el referente de DDHH de CETRA, hizo un llamado a la

sociedad riojana a entender el la importancia de la medida en el marco de

un ajuste que se irá profundizando para todo los trabajadores del país y

que en el caso de los docentes se vincula al desfinanciamiento que produce

Nación a las provincias, al haber disuelto la Paritaria y la Ley de

Financiamiento Educativo.

“Nosotros no queremos otro Carlos Fuentealba, ojala nuestros compañeros en

las escuelas entiendan que este paro tiene que ser una respuesta para que

no avance la represión y ojala el gobierno provincial ponga compresión en

esto y no salga a decir o insinuar que el día que no se trabaja no se

cobra”, finalizó el dirigente.

