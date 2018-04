Un descuido de Andino y sobre el final Atlético lo empato

Por los cuartos de final del Federal “C”, en la zona Centro Noa; Andino empato en su cancha con Atlético de Chilecito 1 a 1. Mauricio Alaniz adelantó al equipo capitalino y Facundo Casas a dos minutos del final lo empató. La revancha se juega el próximo domingo en la perla del oeste.

Con un gran marco de público se jugó esta tarde el primer encuentro por los cuartos de final del Torneo Federal C. El hecho fue en el Polideportivo 20 de Agosto. El arranque fue con mucha “presión” por parte del visitante como diciendo, “ojo que yo estoy” y un cabezazo de Herrera tras buena combinación por el sector derecho, lo alertó a Andino.

Inmediatamente se dio cuenta de esto el local y comenzó a gestar una buena tarea, con firmeza en el fondo, rotación en el medio y con Granillo y “Nico” Herrera que ganaban todas arriba, bien acompañados por Ontivero.

Así vino la primera acción por el sector izquierdo con el adelantamiento de González, la entrega para Ontivero y el centro de este que fue conectado de cabeza y sin dirección desde una inmejorable posición por Herrera que se lamentó no haber podido abrir el marcador.

Siguió siendo más efectivo Andino, con una gran presión que no le permitía a Leiva y los suyos, mantener la pelota en ningún sector. Así se fueron sucediendo las oportunidades para Andino que tuvo en Ezequiel Ontivero por dos veces, una muy bien “tapada” por Diego Illanes, otra que no pudo terminar Federico Oros, tampoco Granillo y fue durante veinte minutos que Andino no pudo concretar todo lo bueno que hizo.

Atlético aguantó el “temporal” y con un pequeño adelantamiento de sus líneas, manejadas desde la mitad por Cristian Leiva, secundado por Duran, Asís y Herrera; pudo levantar el asedio y llevar el juego más allá de la mitad de la cancha y “respirar” un poco.

Pero Andino siguió en la suya y de tanto ir especialmente por las dos puntas, sobre los 38 minutos; Alaniz recibió por derecha, todos se acomodaron para el centro y hasta Illanes dio un paso hacia delante; pero el remate cerrado y alto, se clavó en el segundo palo, golazo para la apertura del marcador de Andino.

El cierre del primer tiempo lo encontró en un gran momento a Andino, que no pudo ni supo ampliar la diferencia.

En la segunda etapa, sin cambo de hombres, pero si cambio de esquemas, especialmente por parte de Atlético de Chilecito, el partido tuvo otra tónica porque el “visitante” entendió como había que jugarlo, apretó en el fondo, no dando libertades a Herrera y Granillo, se sumaron más “soldados” al medio campo y los delanteros, fueron los primero en defender cuando Andino quería salir jugando desde el fondo.

Le quitaron el dominio del balón al “tripero”, comenzaron a gestar oportunidades y Barrera tuvo dos ocasiones para igualar el juego dentro de los veinte minutos. Andino estaba incómodo y no podía salir.

Los cambios en Atlético le hicieron bien, por eso Brizuela apeló a Jesús Díaz y Davil para oxigenar el medio campo de Andino y recuperar la tenencia del balón. Se hizo un juego parejo y cualquiera podía sacar ventajas.- Se fue Herrera en Andino y el ingreso de Matías Morales, le dio mayor velocidad y estuvo muy cerca de ampliar la diferencia con Ricardo Granillo que la tiro por sobre el travesaño.

Atlético no se quedó quieto y también quería lo suyo. Gutiérrez se hizo expulsar con doble amarilla y Andino debió retroceder un poco y una falta por el sector izquierdo; Matías Gómez metió el centro, hubo un desvío en el fondo de Andino y Facundo Casas, la cabeceo y venció la resistencia de Mariano Moya para establecer la igualdad a solo cuatro minutos del final.

Alegría en unos y desazón en otros; pero el que tuvo la más clara sobre el final fue Jesús Díaz que tras gran pared con Morales, se internó en el área, enfrentó a Illanes y el gran arquero chileciteño, le tapo el remate que rechazó y Morales que llegaba la impulso al fondo, pero el juez de línea levantó su bandera, indicando el adelantamiento del delantero, he hizo callar a toda la tribuna que cantaba el segundo gol de Andino.

Se consumieron los minutos adicionados y el 1 a 1 fuel el final. La revancha el próximo domingo en Chilecito y de allí saldrá el que sigue en este torneo o no.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments