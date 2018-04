TELECOM invertirá más de 6 millones de dólares en la provincia

La empresa se reunió con el ministro de Gobierno Alejandro Moriconi para informar sobre el plan de inversiones que tiene previsto implementar en la provincia para todo el 2018. El mismo contempla más de U$S 6.5 millones para redes fijas y móviles.

En un extenso y productivo encuentro, autoridades de la empresa TELECOM presentaron ante el ministro Moriconi el plan de inversiones de la empresa para el año 2018, el cual se enmarca dentro del plan estratégico de la compañía para los próximos tres años.

Según los directivos, durante el año 2018 se invertirán más de U$S 6.5 millones en redes fijas y móviles, lo que incluye distintas obras de infraestructura para ofrecer mayor ancho de banda y conectividad, gracias al despliegue de fibra óptica en distintas áreas de la provincia, además de nuevos sitios de telefonía móvil.

A su vez, la empresa indicó que hoy en La Rioja cuentan con alrededor de 250 mil accesos fijos, móviles y de internet; además de contar con 21 localidades conectadas a la red 4G (100% de cobertura), obteniendo un consumo promedio de 2.9 GB de datos 4G por cliente.

En este sentido destacaron que durante el 2018 se desplegará una nueva RED FTTH (Fiber to the home), la cual vinculará a cada cliente mediante fibra óptica, permitiéndole disponer de un ancho de banda ilimitado, mayor a 100 MB/s. Esta red interconectará las localidades sin necesidad de elementos pasivos y repetidores, obteniendo un mantenimiento más simple y estabilidad de la calidad del servicio, además de brindar la posibilidad de dar banda ancha fija y 4G a las localidades que aún no disponen de estos servicios.

Al respecto, el ministro Moriconi manifestó: “vemos con muy buenos ojos el plan de inversiones de la empresa en la provincia, ya que es indispensable que la misma se adapte a los requerimientos de los usuarios, los cuales surgen del constante avance de las nuevas tecnologías”.

