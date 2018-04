Oriana Sabatini: “Saldría con una mujer, ya lo hablé con mis papás”

La hija de Catherine Fulop contó que se le han acercado mujeres, y que habló del tema con su familia.

Aunque aclaró que está saliendo con un chico, del que no quiso dar el nombre, en una entrevista Oriana Sabatini aclaró que no descarta la posibilidad de, en un futuro, salir con una mujer.

“Las personas cuando se enamoran se enamoran de la esencia de una persona. Yo creo que hoy en día la sociedad está más abierta a las posibilidades de probar todo”, contó Oriana, y agregó: “Me surgió la duda, pero no porque me pasara con una persona en particular. Lo re hablé con mis papás, le dije a mi papá: “che pa, creo que me gustan las chicas”. Igual soy joven, todavía no se, pero re saldría con una mujer”.

“Me encanta porque les puedo contar a ellos todo a ese nivel. Está buenísimo que tenga esa confianza. Entiendo que hay muchos jóvenes que no la tienen y que es mucho más difícil para ellos tratar estos temas. Por eso está buenísimo desde mi lugar hacer un video donde me beso con otra mujer, como para decir que está okey, que no pasa nada”, explicó.

Fuente: https://www.pronto.com.ar/articulo/famosos/oriana-sabatini-hablo-separacion-confeso/20180408160630278401.html

