Nicole lo dejó, Cubero rehizo su vida y ahora ella opina

La reacción de Nicole Neumann al ver la foto del beso entre Fabián Cubero y Mica Viciconte. En Cortá por Lozano, le mostraron las románticas imágenes de su exmarido.

A casi un año de haberse separado de Fabián Cubero, Nicole Neumann sigue siendo noticia por temas relacionados a su ex. En este caso, fue en el mismo programa donde trabaja, Cortá por Lozano, que le propusieron a la modelo que exprese de forma espontánea qué le pasaba al ver la foto con el beso de Poroto y Mica Viciconte en un bar.

Todo comenzó a modo de chiste, cuando Connie Ansaldi ironizó por la selfie del futbolista de Vélez y la exparticipante de Combate. Pícara, en ese momento Nicole acotó: “Es parte del reality”.

Luego, la panelista minimizó un eventual fastidio: “No me molesta, uno piensa mil veces antes de separarse. Es obvio que el día de mañana va a tener otra relación. Porque si yo estoy infeliz, él tampoco está feliz. Entonces, decidí separarme para ser feliz y que él sea tenga la oportunidad de ser feliz. Así que lo aplaudo”.

Al final del paso de comedia, Vero Lozano pidió que pongan la foto de la polémica, y Nicole Neumann se quejó: “No, no me pongan pantalla partida con cualquier cosa. No, no tengo ganas. Ya dije que no me pasa nada. Absolutamente cero”.

