La supuesta ¡y picante! charla de Diego con Dalma tras el “faltazo”

El Diez y su hija habrían mantenido una conversación picante, con reproches tras su ausencia en el casamiento de la actriz.

Las repercusiones por la ausencia de Diego Maradona en el casamiento de su hija Dalma continúan. Mientras la actriz esperaba que su padre la llevara al altar, el Diez pegó el faltazo porque su equipo jugaba en Dubai un partido que consideraba clave.

En medio del escándalo, Diego le envió un audio a Intrusos en el que decía: “Yo lo hablé con Dalma, le dije que si yo podía iba, pero justo nos jugábamos la vida con 30 familias de las que nadie habló. Lo de los regalos, está muy clarito. Fijate dónde vivía Dalma y fijate dónde compró ahora. Preguntale a la madre cuánto puso”. Ella por su parte le escribió a Débora D’ Amato: “Mi papá no pagó un peso del casamiento, pero mi mamá no es la única persona que me puede ayudar a pagarlo”.

Pero el ida y vuelta no solo tuvo lugar en los medios, según Intrusos existió un diálogo entre padre e e hija “tenso y con reproches”. De acuerdo al informe que presentó Jorge Rial, “ella se comunicó muy molesta con su padre, le recriminó que haya hablado con los medios y que mencionara el departamento en el que vive actualmente”.

La respuesta de Diego habría sido tajante: “Esa casa la compraron con los 900 mil dólares que le presté a tu madre y jamás me devolvió. La casa y la fiesta te las pagué yo. Siempre digo la verdad, nunca miento”.

Ante los reproches de Dalma por su ausencia en la boda, Maradona le habría dicho: “Estás muy nerviosa, disfrutá de tu luna de miel”.

Fuente: https://www.ciudad.com.ar/espectaculos/supuesta-charla-diego-maradona-dalma-tras-faltazo-boda-casa-fiesta-las-pague-yo_96884

