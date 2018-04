La despiadada pregunta de Verónica Lozano a Pampita que desencajó a la modelo

La conductora de “Cortá por Lozano” sorprendió a Carolina Ardohain con un planteo un tanto “cruel”.

Pampita estuvo como invitada en “Cortá por Lozano” para promocionar el ciclo que está a punto de estrenar, en calidad de conductora, en el mismo canal, Telefe. Lo que seguramente no esperaba era que Verónica Lozano le hiciera una pregunta bastante incómoda.

En un momento dado de la entrevista, Verónica Lozano le dice a Pampita: “Sin contar lo de tu hija, ¿cuál fue el momento en el que peor la pasaste?”.

“Cuando estás mal del corazón se te nota en la cara, no lo podés disimular. En dieciocho años he atravesado varias roturas de corazón, y no te queda otra que mostrarte como sos. Yo sufrí por amor, pero también he sido muy feliz y muy amada. Tengo más recuerdos buenos que malos. Tuve pocas parejas, duré muchos años con todas mis parejas y me parece que fui muy amada”, respondió Pampita.

Después, el tema giró hacia Benjamín Vicuña, su marido durante diez años: “”Con el padre de mis hijos compartimos la crianza. No había más opción que poner lo mejor de las dos partes para tener una buena relación. Los chicos necesitan eso”, relató la modelo.

Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, Verónica Lozano se despachó con la pregunta más cruel que alguien podría concebir. “¿Te imaginás cuidando a la bebita?”, le dijo a Ardohain, sin anestesia. Sorprendida ante semejante planteo sin filtro, Pampita atinó a contestar: “¿Vos decís?”.

Lozano optó por recurrir al humor y en tono jocoso dijo: “Hay parejas muy modernas. Yo tengo una amiga, Mili, que le deja la nena al otro. Yo no me vería, pero no sé”.

Pampita no tuvo más remedio que seguir con ese diálogo y contestó: “Más allá de ese caso en particular, me parece que a los chicos hay que cuidarles su inocencia. Los problemas de los grandes no tienen nada que ver con los problemas de los chicos. Yo soy muy respetuosa de mis hijos y muy respetuosa de todo lo que tenga que ver con ellos. Así que, de mi parte, siempre voy a tener la mejor voluntad”.

