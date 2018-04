La defensa pidió la absolución de Bill Cosby

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

Los abogados de Bill Cosby exhortaron el martes al jurado a absolverlo de supuesta agresión sexual y salvarlo de la “ruina” y denostaron las acusaciones al dar sus argumentos finales en el primer juicio de una celebridad en la era del #MeToo.El desprestigiado actor de 80 años podría pasar el resto de su vida tras las rejas si es declarado culpable de asalto indecente agravado contra Andrea Constand, una canadiense que trabajaba en la Universidad de Temple, en enero de 2004.Con un abrigo bordado naranja y gafas de sol, Camille, la esposa de Cosby desde hace más de medio siglo, hizo su primera aparición en el juicio, abrazándolo tiernamente antes de tomar asiento.“El señor Cosby debe ser absuelto de todos los cargos. Debe salir de aquí libre”, dijo el abogado defensor Tom Mesereau. “Es un hombre distinguido. Seguramente cometió algunos errores, pero no es un delincuente”.El caso ha destrozado el legado del actor que alguna vez fue adorado por millones de personas por su papel como el entrañable padre y obstetra Cliff Huxtable en la exitosa serie de televisión “The Cosby Show” (1984-92).En lo que va de juicio, la defensa ha acusado a Constand, de 45 años, de ser una “estafadora” que persiguió a un padre solitario y afligido, y de acusarlo falsamente para conseguir un acuerdo civil de 3,38 millones de dólares en 2006.Los fiscales del condado de Montgomery trajeron a otras cinco mujeres, que testificaron que Cosby era un violador en serie y un depredador sexual que se aprovechó de mujeres mucho más jóvenes que lo admiraban, drogándolas y abusando de ellas.Cosby afirma que le dio a la canadiense un antihistamínico de venta libre para que bajara su nivel de estrés y que las relaciones fueron consensuadas.“Mentiroso patológico”Constand sostiene que Cosby la drogó y abusó de ella en su casa, una vez que lo visitó para pedirle consejo sobre si renunciar a su trabajo como directora del equipo de básquetbol femenino.“Están lidiando con una mentirosa patológica, miembros del jurado, lo están”, dijo Mesereau, y dijo que era “muy, muy grave” que a un hombre de 80 años “se enfrente a la ruina absoluta”.“No son inconsistencias, son mentiras”, reiteró Mesereau, calificando el acuerdo civil de 2006 como “uno de los mayores atracos de todos los tiempos”.En un caso sin pruebas físicas, que esencialmente se reduce a lo que dice uno y otro, Mesereau profundizó en detalle en las inconsistencias en el testimonio de Constand ante la policía y en sus declaraciones juradas.El primer juicio de Cosby en Norristown, un suburbio de Filadelfia, fue anulado en junio pasado después de que el jurado fuera incapaz de ponerse de acuerdo sobre el veredicto tras seis días de declaraciones y 52 horas de deliberaciones.La última vez la defensa trajo solo un testigo. Esta vez, la testigo estrella de la defensa es una exempleada de la Universidad de Temple que afirmó que Constand habló de querer tender una trampa a una celebridad para conseguir dinero.También presentó registros telefónicos y de viaje para sugerir que Cosby no estaba en Filadelfia para llevar a cabo el presunto abuso en enero de 2004.Duda razonable“Si ellos no pueden probarlo más allá de una duda razonable, nuestro más alto estándar legal, el caso ha terminado”, dijo Mesereau, al concluir el argumento de cierre de dos horas que inició la exfiscal federal Kathleen Bliss, también parte del equipo defensor.Bliss dijo que Constand “no es una buena chica”, que estuvo revoloteando a “un hombre casado lo suficientemente mayor como para ser su abuelo”, y se refirió a las cinco acusadoras como oportunistas hambrientas de fama.En un sorprendente ataque personal contra la más famosa de ellas, Bliss llamó a Janice Dickinson una “modelo envejecida” que “parece como si se hubiera acostado con cada uno de los hombres del planeta”.La defensa también trató de erradicar cualquier influencia del movimiento #MeToo sobre los jurados.“El imperio de la mafia no es el debido proceso”, dijo Bliss.“Al igual que la agresión sexual, la denigración de las mujeres es real”, agregó. Pero las mujeres “no son copos de nieve”.“No somos flores delicadas”, continuó. “Como hombres y mujeres rechazamos los chismes, la especulación y las falsas promesas”, dijo la abogada. “Eso es lo que se hace por el debido proceso… Nunca dejes que nada ni nadie te avergüence por una condena”.Los fiscales inicialmente se negaron a reabrir el caso, pero lo hicieron en 2015 argumentando que habían salido a la luz nuevas pruebas, cuando una avalancha de mujeres acusó públicamente a la estrella por décadas de abusos.La fiscalía formulará sus argumentos finales más tarde el martes, antes de que el caso pase a consideración del jurado.

comments